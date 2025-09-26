Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así puedes enterarte de inundaciones en Guadalajara en tiempo real

La aplicación de Jalisco Alerta, desarrollada por Protección Civil, es una herramienta que notifica situaciones de emergencia, como inundaciones

Por: Luz Borja

La descarga de la aplicación se encuentra disponible tanto para dispositivos móviles Android como para iOS. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL

Con el objetivo de brindar información crucial en tiempo real a la ciudadanía, como lluvias fuertes, inundaciones y otro tipo de siniestros, el Gobierno de Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos lanzaron la aplicación Jalisco Alerta.

Esta app, de descarga gratuita, es una herramienta que promueve la cultura de la prevención al emitir notificaciones tempranas sobre fenómenos naturales.

De acuerdo con el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, en la primera fase esta aplicación alertará sobre fenómenos hidro-meteorológicos, y posteriormente se prevé que informe también lo relacionado con riesgos sísmicos.

"Se van a recibir notificaciones inmediatas en esta primera etapa de eventos relacionados con fenómenos hidro-meteorológicos. En unas semanas más estarán incorporando también alertas por riesgo sísmico", indicó Ramírez López.

¿Cómo usar la aplicación Jalisco Alerta para saber si una zona está inundada?

La descarga de la aplicación se encuentra disponible tanto para dispositivos móviles Android como para iOS, en sus respectivas tiendas de aplicaciones: Google Play Store y App Store.

Una vez instalada la aplicación, es necesario darle permiso para enviar notificaciones. Esta herramienta no solicita los datos personales del usuario, únicamente el código postal de la zona que se desea monitorear.

En la pantalla principal se podrá ver un listado de avisos, advertencias y alertas activas en la zona, además de una sección de pronósticos y noticias para su consulta.

Cuando haya una emergencia, el usuario recibirá una alerta directa de Protección Civil. Hay que hacer clic sobre ella para conocer la información completa. Al recibir una notificación, se recomienda explorar las recomendaciones de seguridad.

