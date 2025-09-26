Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Huracán

¿Dónde amanece el huracán "Narda" este viernes 26?

Piden extremar precauciones a la población en general en la zona del estado mencionado por oleaje 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

En su distancia al lugar más cercano,

En su distancia al lugar más cercano, "Narda" se localiza a mil 340 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 26 de septiembre que "Narda" se mantiene como huracán categoría 1, aunque lejos de México.

El SMN compartió que  "Narda" se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja paulatinamente de costas nacionales. Mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.

Lee: Guadalajara amanece mojada; vienen más lluvias a esta hora de HOY

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 340 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (275°) a 24 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas 185 km/h.

Revisa: Cuatro estados se preparan este viernes para recibir lluvias intensas

Se prevé oleaje a 24 horas de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Piden extremar precauciones a la población en general en la zona del estado mencionado por oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones