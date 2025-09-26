El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 26 de septiembre que "Narda" se mantiene como huracán categoría 1, aunque lejos de México .

El SMN compartió que "Narda" se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja paulatinamente de costas nacionales. Mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 340 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (275°) a 24 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas 185 km/h.

Se prevé oleaje a 24 horas de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Piden extremar precauciones a la población en general en la zona del estado mencionado por oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

