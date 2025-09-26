El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 26 de septiembre que "Narda" se mantiene como huracán categoría 1, aunque lejos de México.El SMN compartió que "Narda" se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja paulatinamente de costas nacionales. Mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 340 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste (275°) a 24 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas 185 km/h.Se prevé oleaje a 24 horas de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.Piden extremar precauciones a la población en general en la zona del estado mencionado por oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA