¿Cuánto tiempo toma a los mexicanos ir a su trabajo?

Para los trabajadores mexicanos, los traslados largos condicionan su día a día, afectando su productividad, bienestar y tiempo personal.

Los estudios de WeWork destacan que los traslados son uno de los principales desafíos laborales . Según el informe “Retos y perspectivas del trabajo 2024”, 42% de los empleados recorre entre 10 y 50 km para llegar a su oficina, mientras que 31% se encuentra a 3-10 km .

No te pierdas: Las 10 marcas más mal pronunciadas por los mexicanos

Gran parte depende del automóvil particular (49%), mientras que 34% utiliza transporte público, incluyendo 17% que recurre a aplicaciones de movilidad para completar su trayecto . Cada kilómetro recorrido se traduce en tiempo que se podría invertir en trabajo, familia o descanso, y en un desgaste físico y mental que se acumula día tras día.

El informe “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral 2025” confirma que estos desafíos persisten y se intensifican. 79% de los trabajadores depende del automóvil, 22% tarda más de una hora y 19% pasa dos horas o más en el trayecto de ida y vuelta .

Acercar los espacios de trabajo al hogar emerge como una solución estratégica. Los modelos híbridos permiten mantener la colaboración y la interacción presencial, fundamentales para integrar equipos y fortalecer relaciones, mientras se reduce la dependencia del automóvil . 54% de los trabajadores ya prefiere esta modalidad, que combina flexibilidad, productividad y balance vida-trabajo.

Como señala Álvaro Villar, director de ventas para Latinoamérica en WeWork: “Acercar los lugares de trabajo a donde viven las personas no solo ahorra tiempo y reduce costos, sino que transforma la experiencia laboral: permite que los colaboradores sean más productivos y que las ciudades sean más sostenibles.”

Los largos desplazamientos no son solo un reto individual; reflejan un desafío urbano más amplio. La congestión vial y la presión sobre el transporte público afectan a millones y tienen un costo ambiental significativo . Acercar el trabajo a los empleados y promover modelos híbridos contribuye a ciudades más humanas y resilientes, donde la movilidad, la eficiencia y la calidad de vida se entrelazan.

Los datos de WeWork invitan a reflexionar sobre cómo los modelos de trabajo flexibles pueden transformar la rutina diaria. Reducir la dependencia del automóvil no solo mejora la productividad y la calidad de vida de los empleados, sino que también genera un impacto positivo en el entorno urbano y en la sostenibilidad de las ciudades, mostrando que el futuro del trabajo y la movilidad están profundamente conectados.

Con información de WeWork

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

