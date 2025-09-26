Viernes, 26 de Septiembre 2025

Lista de conciertos en Guadalajara para octubre 2025

Estos son TODOS los conciertos agendados dentro del Área Metropolitana de Guadalajara para el próximo mes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Todos estos conciertos llegan a Guadalajara en octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Octubre llega a Guadalajara con un largo listado de conciertos en los distintos espacios y recintos que la ciudad ofrece a melómanos de todo tipo de gustos musicales para disfrutar de música en vivo. A continuación te mostramos la lista completa. Algunos de ellos ya se han vendido por completo, mientras que otros aún ofrecen algunos espacios para poder ingresar a los eventos. Así que revisa tus favoritos y busca tus boletos de acuerdo con cada taquilla y boletera.

Jueves 2 

  • Maroon 5 en la Arena Guadalajara
  • Coilguns en el Foro 907
  • Nano Stern en Cuerda Cultura

Viernes 3 

  • Caifanes en el Auditorio Telmex
  • Sebastián Yatra en el Auditorio Benito Juárez
  • Ignite en el Foro Independencia
  • Karina Galicia en Cuerda Cultura

Sábado 4 

  • Caifanes en el Auditorio Telmex
  • Tito Doublé P en el Estadio 3 de Marzo
  • Balu Brigada en el C4 Concert House
  • Adanowsky en el C3 Rooftop
  • Te vi en un planetario en el Cuerda Cultura

Domingo 5 

  • Habitantes en el Estudio Diana
  • Rxnde Akkozta en el Foro Boletomóvil

Lunes 6 

  • ZOÉ en el Auditorio Benito Juárez

Jueves 9 

  • RY X en el Conjunto Santander
  • El Cuarteto de Nos en el Auditorio Telmex

Viernes 10 

  • Rusowky en el C4 Concert House
  • Los Bunkers en el Teatro Diana
  • Deicide en el Foro Independencia
  • Los Retros en el C3 Stage
  • babas tutsipop en Cuerda Cultura
  • UB40 en el Auditorio Telmex

Sábado 11 

  • Ed Maverick en el Conjunto de Artes Escénicas
  • Yuri en la Arena Guadalajara
  • Natalia Jimenez en el Auditorio Benito Juárez
  • ZPU en el Anexo Independencia
  • Benny en el Teatro Diana
  • Nicole Horts en Cuerda Cultura

Domingo 12 

  • Rata Blanca en el C4 Concert House
  • Unperro andaluz en Anexo Independencia
  • Aperol Día de Campo 2025 en La Reserva Educare

Lunes 13 

  • Steven Wilson en el Auditorio Telmex

Martes 14 

  • Carín León en el Palenque Fiestas de Octubre
  • SiM en el C4 Concert House
  • Hate en el Anexo Independencia

Martes 14

  • Enjambre en el Auditorio Benito Juárez por las Fiestas de Octubre

Miércoles 15

  • Carín Leon en el Palenque Fiestas de Octubre
  • Los Ángeles Azules en el Auditorio Benito Juárez

Jueves 16 

  • Cazzu en el Auditorio Telmex
  • DLD y Kinky en el Auditorio Benito Juárez
  • Marduk en Foro Independencia

Viernes 17

  • Conan Gray en el Auditorio Telmex
  • Ha-Ash en el Auditorio Benito Juárez
  • Mistery Skulls en el C3 Stage
  • Los Espíritus en el C3 Rooftop
  • S7N en el Foro 907
  • Tania Libertad en el Teatro Diana
  • Juana Aguirre en Cuerda Cultura

Sábado 18

  • José Madero en la Arena Guadalajara
  • The Magician en el Gipsy Day Club
  • Lagwagon en el C3 Stage
  • Wiplash en el C3 Rooftop
  • Plutonio de Algo Grado en el Centro Cultural Bretón

Domingo 19

  • Vanesa Martín en el Teatro Diana
  • Girl Ultra en el C3 Stage
  • Exmortus en el Anexo Independencia

Martes 21

  • Jorge Medina y Josi Cuen en el Palenque Fiestas de Octubre

Miércoles 22

  • Morat en el Auditorio Benito Juárez
  • Stratovarius en el C4 Concert House
  • Jorge Medina y Josi Cuen en el Palenque Fiestas de Octubre

Jueves 23

  • The Brian Jonestown Massacre en el C4 Concert House
  • El Zar en el C3 Rooftop
  • Daniel Quién en el Basement Music Club
  • Yoth Iria en el Anexo Independencia

Viernes 24

  • Selofan en el C3 Stage
  • Lng/Sht en el Foro Independencia
  • Rey Pila en el C3 Stage
  • Kora, RPLK y Kirnbauer en la Cuerda Cultura
  • Sturm Café en el Anestesia Bar
  • Joaquín Medina en el Yng Lvcas en el Auditorio Benito Juárez

Sábado 25

  • Chayanne en el Estadio 3 de Marzo
  • KaseO en el Auditorio Telmex
  • Fey en la Arena Guadalajara
  • Aurum en el C3 Stage
  • This is Michael en el Teatro Diana
  • Plastikboy en el Foro 907
  • Dip en el Anexo Independencia

Domingo 26

  • Bandalos Chinos en el Auditorio Telmex
  • ELA TAUBERT en el Teatro Diana

Martes 28

  • Carlos Vives en el Auditorio Benito Juárez

Miércoles 29

  • KHEA en el Guanamor Teatro Studio
  • Primal Scream en el Teatro Diana

Jueves 30

  • Motorama en el C4 Concert House
  • Guadalahamburg en el C3 Rooftop

Viernes 31

  • Dawn Haze en el Basment Music Club
  • Herni Bergmann en el Jardín Demonaco

OB
 

