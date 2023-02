Ayer viernes, el coronel del Ejército mexicano de 52 años, José Isidro Grimaldo Muñoz, cumplió dos meses desaparecido luego de que "como consecuencia de un incidente de tráfico, fue interceptado por dos vehículos con gente armada" y mediante el uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo llevándoselo "con dirección desconocida", de acuerdo a las declaraciones del general de Brigada Diplomado Estado Mayor Crisóforo Martínez Parra, en la 15/a Zona Militar, el pasado 16 de diciembre.

Las autoridades han referido que la desaparición de Grimaldo Muñoz fue efectuada por integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias "Mencho", sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Ayer, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que el coronel Grimaldo Muñoz podría estar muerto, tras dos meses de su desaparición.

Captura "Tony Montana", represalia por secuestro de coronel Grimaldo Muñoz

La detención de Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", hermano del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera, conocido como "Mencho", el pasado 20 de diciembre de 2022, es una respuesta por parte del Ejército al secuestro del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, ocurrido en Jalisco, el pasado 10 de diciembre, consideró César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal y militar.

Destacó que al hermano de Nemesio lo manejaban por una cuerda separada dentro de un grupo criminal que se dedica al "lavado" de dinero en cuanto a la parte económica del cártel.

Gutiérrez Priego resaltó que lo ubicaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde hay preponderancia de gente del cártel y es una respuesta al caso del coronel.

"El secuestro fue un reto abierto al Gobierno federal, pero en específico a la Sedena (…) llama la atención que en la detención participaron elementos de la FGR, GN, pero no mencionan autoridades de Jalisco y a su vez no hemos visto reacciones por parte del CNG como bloqueos", refirió.

David Saucedo, consultor en seguridad, dijo que una hipótesis es que la detención es por el secuestro del coronel o por presión de Estados Unidos para desmantelar la estructura del CNG.

"Pudiera ser un tema de seguridad interna de respuesta frente a la desaparición del coronel o una presión de los estadounidenses para seguir desarticulando la estructura del cártel".

"La hija de 'El Mencho', Jessica Johana Oseguera, fue detenida el 27 de febrero de 2020, mientras estaba de visita en una prisión para ver a su hermano, Nemesio Oseguera, 'El Menchito', quien fue extraditado a Estados Unidos el 23 de febrero de ese mismo año", detalló Saucedo.

Explicó que hay una estrategia del Gobierno en coordinación con Estados Unidos de apretar al primer círculo familiar del "Mencho".

Cabe señalar que la última detención es la segunda ocasión en que las autoridades capturan a "Tony Montana", el 3 de diciembre de 2015 fue aprehendido en posesión de armas largas y un paquete de droga, en Tlajomulco de Zúñiga por personal del Ejército y la extinta Policía Federal. Luego fue puesto en libertad.

Alejandro Hope, especialista en seguridad, señaló que la captura no tiene relación con la desaparición del coronel y detalló que dar con estos personajes son investigaciones de muchos meses.

"No es algo que se detona o apaga a discreción… la conexión no es tan mecánica, lo que está claro es que nunca abandonaron la estrategia del descabezamiento de los grupos criminales, por más que el Presidente alegue que ya no es su prioridad", aseveró.

"Es consecuencia del plagio de José Isidro Grimaldo"

Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, considera que la detención de Antonio Oseguera Cervantes se debió a consecuencia de la privación de la libertad del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, que desapareció desde el 10 de diciembre al suroeste de Jalisco.

Incluso el analista destacó que anteriormente, en el 2015, había sido también detenido "Tony Montana" y fue puesto en libertad por falta de pruebas; a pesar de su captura en aquel tiempo, el CNG siguió creciendo sus puntos de influencias en el trasiego de drogas a nivel nacional.

"Ya había sido detenido Antonio Oseguera en una ocasión pasada y luego lo liberaron por cuestiones técnicas, jurídicas; hemos visto que con él o sin él creció el Cártel Nueva Generación en Tlajomulco, donde se han dado varias detenciones de este tipo. Esto es para mí una reacción a la detención del coronel (José Isidro Grimaldo Muñoz) que hace poco en Jalisco resultó desaparecido y que la posición oficialista es que sigue desaparecido. Esto es una reacción porque quien detiene es Sedena, Guardia Nacional; en sí, autoridades federales y no autoridades de Jalisco, y pues esperan una reacción de signos del coronel", señaló.

También, observó que en este sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha privilegiado al Cártel de Sinaloa operado por los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán.

OA