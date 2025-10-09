Puerto Vallarta es reconocida como la mejor ciudad pequeña de Latinoamérica

Puerto Vallarta, el destino de playa más mexicano, consiguió reconocimiento internacional como una de las mejores ciudades del mundo en 2025, según la encuesta anual de Condé Nast Traveler.

El logro reafirma el objetivo del Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo, de posicionar al municipio y al estado como referentes globales en hospitalidad, cultura y belleza natural.

En la edición 2025, la publicación especializada —referente global en viajes de lujo y experiencias auténticas— reunió más de 757 mil votos de viajeros internacionales.

A través de esta participación masiva, Puerto Vallarta fue elegida como la mejor opción, en México, para visitar en 2025 y 2026.

Como muestra del potencial de Puerto Vallarta, fue sede en septiembre de la entrega número 67 del Premio Ariel y del Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas de Bruselas.

El destino cuenta con 433 establecimientos de hospedaje, más de 26 mil habitaciones disponibles y una conectividad aérea con 14 rutas nacionales y 42 internacionales.

Este puerto del Pacífico mexicano registra —de enero a agosto— más de 6 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica superior a 26 mil millones de pesos; en el mismo periodo, arribaron 96 cruceros y más de 543 mil cruceristas, quienes gastaron 513 millones de pesos.

La guía "Readers' Choice Awards", es un instrumento de alta credibilidad y prestigio, al seleccionar, mediante la voz directa de sus lectores, a las mejores ciudades, destinos, hoteles, restaurantes y experiencias del planeta.

Cada edición, desde su primera publicación en 1987, destaca los lugares que deben estar en la lista de cualquier viajero y, este año, Puerto Vallarta brilla como símbolo de hospitalidad y excelencia turística.

El reconocimiento internacional honra el carácter único de Puerto Vallarta y proyecta, con fuerza renovada, el prestigio turístico de Jalisco ante el mundo. Al ser posicionada en el segundo lugar del listado global de las 10 mejores ciudades chicas —solo por debajo de Victoria, en Canadá— el municipio reafirma su liderazgo.

La distinción cobra aún más relevancia al haber superado a ciudades emblemáticas como Florencia, Lucerna, Galway en Irlanda, San Sebastián y Palma de Mallorca en España, y Hobart en Australia, entre muchas otras.

Gracias a ello, Jalisco y Puerto Vallarta consolidan su fortaleza en el sector que aporta más de 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y más de 7 por ciento del PIB nacional.

Este reconocimiento otorgado por Condé Nast Traveler representa un compromiso para fortalecer el producto turístico, ampliar la oferta de hospedaje y mejorar la conectividad.

La distinción se celebra junto a la población de Puerto Vallarta, protagonista de los estándares que distinguen al turismo jalisciense.

