Como parte del desarrollo de las actividades en torno a la Romería 2025, que se realizará el próximo domingo 12 de octubre, la Policía Vial del Estado coordinará "un amplio operativo de seguridad y control vial" a lo largo del recorrido tradicional, que parte de la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan, a fin de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

El primer cierre vial se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a partir de las 23:00 horas, con motivo de la instalación de comercios y juegos mecánicos: el cierre se dará en la calle Matamoros, desde Avenida Hidalgo a la calle 16 de Septiembre, en las inmediaciones de la Basílica de Zapopan.

Te recomendamos: Puerto Vallarta es reconocida como la mejor ciudad pequeña de Latinoamérica

La estrategia contempla acciones preventivas, cierres escalonados y vigilancia permanente antes, durante y después del trayecto de la Virgen de Zapopan, priorizando en todo momento el tránsito peatonal sobre el vehicular.

"No se afectará la vigilancia ordinaria que mantiene la corporación en el resto del Área Metropolitana de Guadalajara", afirmó la Policía Vial.

Un día después, el sábado 11 de octubre, desde las 23:00 horas , se realizarán los cierres viales en calles y avenidas aledañas a la ruta de la Romería , aunque los horarios podrían ajustarse conforme al incremento del flujo peatonal. Las calles se irán abriendo conforme pase el contingente de la Romería.

Para este operativo, la Policía Vial del Estado de Jalisco dispondrá de un estado de fuerza superior a 650 elementos, apoyados con 30 autopatrullas, 60 motopatrullas, 20 ciclopatrullas y diez grúas, que se distribuirán estratégicamente a lo largo del recorrido y zonas alternas.

"La Comisaría de la Policía Vial del Estado busca que la Romería 2025 transcurra con saldo blanco, preservando el orden vial y la seguridad de los miles de asistentes que participan en esta manifestación de fe y tradición", señaló la corporación a través de un comunicado, en el cual también exhortó a la población a planear con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal operativo "para facilitar el tránsito y mantener un ambiente de respeto y seguridad".

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara.

NA