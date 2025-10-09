Esta tarde vecinos de varias colonias de Tlaquepaque, entre ellas Jardines de Santa María, Loma Verde y Francisco I. Madero, se manifestaron en protesta por el incumplimiento de la construcción de la estación La Cantera de Mi Macro Periférico , lo que colapsó Periférico Sur ambos sentidos a su cruce con la calle Independencia, en la colonia San Sebastianito, por cerca de dos horas.

Los manifestantes tomaron la vialidad alrededor de las 18:00 horas, exigiendo que se retome el proyecto de la estación que debía ser construida entre las avenidas Colón y Jesús Michel González. En el proyecto original del transporte masivo se contemplaban 48 paraderos, aunque al final sólo se construyeron 46. Uno de los dos que quedaron fuera fue el de La Cantera.

La Policía Vial del Estado informó que se registraron cierres viales en Periférico a su cruce con las avenidas Colón, López Mateos y 8 de julio, Colón y Comonfort. La circulación fue reabierta alrededor de las 19:30 horas, luego de haber llegado a un acuerdo con los manifestantes.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, anunció en enero pasado el Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2025, que contemplaba la conclusión de los 42 kilómetros del Anillo Periférico y la construcción de la estación La Cantera, que está pendiente desde el sexenio pasado. Cuenta con una inversión superior a los siete mil millones de pesos, pero a la fecha no se han iniciado las obras del paradero que esta tarde exigieron los vecinos.

