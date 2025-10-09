Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado y la Policía de Jalisco, detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por homicidio en calles de la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara.

Los oficiales establecieron el operativo de Rastreo y Localización de Objetivos Prioritarios, con el apoyo de elementos del C2 Móvil de la Comisaría de Inteligencia de la Policía del Estado, para localizar al sujeto en los puntos que frecuentaba y sus rutas de tránsito, en la zona oriente de la ciudad.

Así, se logró la captura de Efrén 'N' de 49 años de edad en el cruce de las calles Hacienda Las Flores y Hacienda del Refugio. Tras corroborar su identidad se confirmó que se trataba del individuo que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, con lo que personal de la Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial.

Esta mañana, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, destacó el incremento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión en homicidios intencionales. En lo que va del año, y en comparación con 2024, se registra un incremento del 93 por ciento, mientras que en relación con 2019, año cuando se reportó un "pico" en este delito, la alza es del 390 por ciento.

