Ayer, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que el coronel del Ejército Mexicano José Isidro Grimaldo Muñoz podría ya no encontrarse con vida, tras dos meses de su desaparición por parte del Cártel Nueva Generación (CNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias "Mencho".

"Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener", comentó el general Sandoval.

Pero declaró que la búsqueda del coronel no se ha detenido y "no nos vamos a detener".

¿Cómo fue la desaparición del coronel Grimaldo?

El coronel del Ejército Mexicano José Isidro Grimaldo Muñoz fue privado de la libertad por miembros del crimen organizado del cártel del "Mencho" cuando vacacionaba en Jalisco, y las autoridades continúan buscándolo con vida, confirmó el general de Brigada Diplomado Estado Mayor Crisóforo Martínez Parra, en la 15/a Zona Militar, el pasado 16 de diciembre, después de que se diera a conocer la desaparición que sucedió el 10.

El general detalló que el coronel, que se desempeñaba como Comandante de una corporación en la frontera norte, "se encontraba descansando en una cabaña de renta y, al abandonar el inmueble con intención de reincorporarse a su unidad en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consecuencia de un incidente de tráfico, fue interceptado por dos vehículos con gente armada".

Después eso, dijo que mediante el uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo llevándoselo "con dirección desconocida".

"En un acto por demás cobarde fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del Cártel Nueva Generación, encabezados por el jefe regional del cártel, que responde al alias de 'CR'".

Añadió que, con datos recabados de integrantes de ese cártel y otras fuentes de información, establecieron un perímetro definido dentro del cual "muy probablemente haya sido trasladado el mando", y hacia donde, comentó, se encuentran orientados los esfuerzo de búsqueda.

El "CR" y otras personas involucradas, aseguró, ya son buscados por las diferentes autoridades para esclarecer los hechos. Apenas, el 11 de enero se dio a conocer que fue detenido el hermano de Juan Carlos "P", alias "El CR", líder del Cartel Nueva Generación. Se trata de José Antonio Manuel "P", quien presuntamente está relacionado directamente con la desaparición del coronel.

El general dijo que el coronel privado de la libertad ha destacado por su trabajo sobresaliente a favor de la seguridad de la ciudadanía.

"El Coronel Grimaldo, además de ser un excelente militar y buen ciudadano, es padre, esposo, hijo y hermano, por lo que su desaparición produce un gran dolor en el seno de su familia y dentro del Instituto Armado".

"Esta reprobable acción la llevaron a cabo integrantes del CNG de manera premeditada, aprovechándose de la condición indefensa del Coronel Grimaldo".

Para finalizar, refirió que "el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y las Instituciones de Seguridad de los tres ámbitos de gobierno enfocarán todos sus recursos humanos, materiales y tecnológicos para lograr la localización y recuperación con vida del Coronel José Isidro Grimaldo Muñoz".

Solicitó a la sociedad civil su colaboración para aportar cualquier información o indicio que permita conocer el paradero del Coronel Grimaldo, así como a los responsables de los hechos.

