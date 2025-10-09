Suspenden clases en estos 9 municipios de Jalisco ante el paso de tormenta tropical 'Raymond'

A partir de mañana viernes 10 de octubre, la Secretaría de Educación estatal suspenderá las clases en ambos turnos en los planteles educativos públicos de 9 municipios del estado en los que se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento por el paso de la tormenta tropical 'Raymond'.

La suspensión aplicará en Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan. La medida permanecerá vigente hasta que mejoren las condiciones climatológicas y las lluvias no representen un riesgo para la comunidad educativa.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que 'Raymond' se formó esta mañana en el Océano Pacífico. Su centro se localiza a 125 kilómetros al sur-noroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, también en el estado sureño.

Se trata del ciclón tropical número 17 de 20 que se espera que se formen durante esta temporada.

'Raymond" inició como una depresión tropical, pero se intensificó a tormenta y se estima que generará rachas de viento de hasta 95 kilómetros por hora. El SMN mantiene vigilancia desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, por posibles afectaciones.

Por ello, se exhorta a las familias y comunidad educativa de estos 9 municipios jaliscienses a permanecer en zonas de resguardo, reforzar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y mantenerse alerta de las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como de la información que la Secretaría de Educación comparta en sus canales oficiales acerca del regreso a clases.

