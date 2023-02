El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), dijo ayer que luego de dos meses de desaparecido, el coronel del Ejército mexicano José Isidro Grimaldo Muñoz pudiera estar muerto; pero aseguró que su búsqueda no se ha detenido y no se detendrá.

"Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener", declaró el titular de la Sedena.

El coronel Grimaldo Muñoz fue privado de la libertad por miembros del crimen organizado del cártel del "Mencho" cuando vacacionaba en Jalisco el pasado 10 de diciembre de 2022.

El tema ha puesto -otra vez- al Cártel Nueva Generación (CNG) en la mira y con ello, la reflexión sobre su composición y liderazgo.

Los hermanos del "Mencho" que mueven el Cártel Nueva Generación

Antonio, conocido como "Tony Montana", quien también se hacía llamar Joel Mora Garibay para mantener un bajo perfil, es uno de los cinco hermanos que tiene el líder de este conocido cártel, quienes tienen residencia y han purgado sentencias en Estados Unidos (EU) por delitos generados por el trasiego de droga.

De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Nemesio Oseguera Cervantes, "Mencho", tiene como hermanos a Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham Oseguera Cervantes, todos oriundos de Aguililla, Michoacán, y algunos radicados en California desde hace varias décadas, cuando decidieron emigrar a la Unión Americana, informó la Secretaría de la Defensa Nacional tras la detención de "Montana".

Registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos señalan que, Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", estuvo recluido en una prisión Norteamericana hasta el 18 de julio de 2008.

Por su parte, Abraham fue detenido en 1994 en California, EU, por tráfico de heroína, y tras cumplir su condena regresó a México. En 2013 fue acusado de homicidio en Michoacán, pero su caso prescribió y el expediente fue desechado.

En el caso de Marín existen registros penales ante una Corte de California; "sin embargo, no se tiene información de los delitos por el que fue acusado ante esa Corte", indicó la Sedena.

Por último se encuentra Juan, quien fue acusado por el delito de despojo de un inmueble en el estado de Michoacán, durante el juicio se dictaminó a su favor, lo que generó que el expediente fuera desechado por el juez.

De acuerdo con la Sedena, con la detención de Antonio Oseguera, el pasado martes 20 de diciembre de 2022, se logró desestabilizar de forma directa a la estructura y operación ilícita de citado cártel, y con ello "se cortan las grandes ganancias económicas que recibía Nemesio Oseguera alias 'El Mencho'".

