Teatro Diana: Cartelera de eventos del 24 al 26 de octubre

El Teatro Diana es un recinto cultural para diversas muestras artísticas que se originan desde diferentes disciplinas, como la danza, el teatro y la música. Desde su apertura, este foro ha recibido la magnificencia de grupos y artistas.Este teatro ha fungido además como una plataforma para importantes producciones de la Universidad de Guadalajara, entre las que destaca la Ópera Santa Anna, la zarzuela Luisa Fernanda, CANEK, Leyenda de un Héroe Maya y la ópera rock Dr. Frankestein. Es anfitrión también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro.A continuación traemos para ti los eventos más destacados que tendrá este recinto artístico desde este viernes y hasta el domingo 26 de octubre. Podrás adquirir tus boletos en taquilla o a través de Ticketmaster.Sinopsis: Por primera vez en un gran escenario, las voces icónicas de Los Terrícolas de Néstor Daniel, Grupo Yndio y Los Freddy's de Arturo Cisneros, que marcaron generaciones durante más de 40 años, se reúnen en un concierto único en Guadalajara.Un evento lleno de nostalgia y emoción que celebra el legado del amor en la música, prometiendo una noche inolvidable para todos los románticos.Horario: 20:00 horasSinopsis: "This is Michael" llega al Teatro Diana con un espectáculo renovado y vibrante. El show internacional, que rinde homenaje al inigualable Rey del Pop, promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical.Horario: 21:00 horas Sinopsis: Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy, llega por primera vez al Teatro Diana para presentar su nuevo tour Preguntas a las 11:11, un show con todos sus éxitos y una gran producción. Una noche única que no te puedes perder.Horario: 19:00 horas Con información de Teatro Diana.