Teatro Diana: Cartelera de eventos del 24 al 26 de octubre

El Teatro Diana es un recinto cultural para diversas muestras artísticas que se originan desde diferentes disciplinas, como la danza, el teatro y la música. Desde su apertura, este foro ha recibido la magnificencia de grupos y artistas.

Este teatro ha fungido además como una plataforma para importantes producciones de la Universidad de Guadalajara, entre las que destaca la Ópera Santa Anna, la zarzuela Luisa Fernanda, CANEK, Leyenda de un Héroe Maya y la ópera rock Dr. Frankestein. Es anfitrión también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro .

Cartelera del 24 al 26 de octubre en el Teatro Diana

A continuación traemos para ti los eventos más destacados que tendrá este recinto artístico desde este viernes y hasta el domingo 26 de octubre. Podrás adquirir tus boletos en taquilla o a través de Ticketmaster.

Localidades en el foro artístico y cultural. ESPECIAL / Teatro Diana

Viernes 24 de octubre

Las voces del amor

Sinopsis : Por primera vez en un gran escenario, las voces icónicas de Los Terrícolas de Néstor Daniel , Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros , que marcaron generaciones durante más de 40 años, se reúnen en un concierto único en Guadalajara.

Un evento lleno de nostalgia y emoción que celebra el legado del amor en la música, prometiendo una noche inolvidable para todos los románticos.

Horario: 20:00 horas

Localidades Costo Balcón 2 Alto 350 pesos Balcón 2 Bajo 550 pesos Palcos 3 300 pesos Balcón 1 Alto 600 pesos Discapacitados 900 pesos Balcón 1 Bajo 900 pesos Luneta Alta 850 pesos Palcos 2 800 pesos Luneta Baja 2 Mil 100 pesos Palcos 1 Mil 500 pesos Luneta Baja 1 Mil 300 pesos Platea Mil 500 pesos

Sábado 25 de octubre

This is Michael

Sinopsis : “This is Michael” llega al Teatro Diana con un espectáculo renovado y vibrante. El show internacional, que rinde homenaje al inigualable Rey del Pop , promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical.

Horario: 21:00 horas

Localidades Costo Palcos 3 400 pesos Discapacitados 350 pesos Balcón 1 Alto 600 pesos Luneta Baja 2 Mil 200 pesos Palcos 2 550 pesos Balcón 2 Alto 400 pesos Balcón 1 Bajo 700 pesos Luneta Baja 1 Mil 400 pesos Palcos 1 700 pesos Balcón 2 Bajo 500 pesos Luneta Alta Mil pesos Platea Mil 500 pesos

Domingo 26 de octubre

Ela Taubert

Sinopsis : Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy, llega por primera vez al Teatro Diana para presentar su nuevo tour Preguntas a las 11:11, un show con todos sus éxitos y una gran producción. Una noche única que no te puedes perder.

Horario: 19:00 horas

Localidades Costo Palcos 3 800 pesos Discapacitados Mil pesos Balcón 1 Alto 550 pesos Luneta Baja 2 900 pesos Palcos 2 850 pesos Balcón 2 Alto 350 pesos Balcón 1 Bajo 650 pesos Luneta Baja 1 Mil 150 pesos Palcos 1 900 pesos Balcón 2 Bajo 450 pesos Luneta Alta 700 pesos Platea Mil 350 pesos

Con información de Teatro Diana.

Te puede interesar: Equipos que podrían quedar eliminados del Play In en la jornada doble de la Liga MX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF