El día de ayer se hizo viral en redes sociales la invitación que Ariana Grande y Cynthia Erivo hicieron por parte de Universal Pictures para Wendy, Paola y Karina, "Las Perdidas", a quienes anunciaron como anfitrionas oficiales de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".A través de la cuenta de X de Universal Pictures México, las protagonistas anunciaron que a las anfitrionas del evento en un sencillo y breve video: las actrices y cantantes aparecen juntas en una escenografía característica de la película estrenada en 2024. "Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Esperamos que encuentren su camino pronto. [...] Todas aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Por eso sabemos que son perfectas para el trabajo."Hasta el momento, la franquicia cinematográfica no ha revelado más detalles acerca de este evento, por lo que las y los fanáticos de este mundo mágico deberán estar atentos a las publicaciones de Universal para conocer cómo participar en la fiesta de Halloween del año en México."Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas, Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros, y cualquiera que crea en la magia. Ven vestido como tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración."El anuncio de este evento, que tendrá como anfitrionas a "Las Perdidas", ocasionó revuelo en redes sociales y las y los seguidores de las influencers no pudieron contener su emoción.Aquí traemos la selección de los mejores memes tras la invitación de Universal para Wendy, Paola y Karina como anfitrionas de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".