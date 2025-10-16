Jueves, 16 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Wicked

¡Súbete, Glinda, súbete! Los memes tras invitación de Universal para "Las Perdidas"

El video de invitación protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo causó revuelo en redes sociales y los seguidores de “Las Perdidas” no pudieron contener su emoción

Por: Fabián Flores

Traemos para ti la selección de los mejores memes tras la invitación de Universal para Wendy, Paola y Karina como anfitrionas de

Traemos para ti la selección de los mejores memes tras la invitación de Universal para Wendy, Paola y Karina como anfitrionas de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked". X / @UniversalMX / @Iullaby_

El día de ayer se hizo viral en redes sociales la invitación que Ariana Grande y Cynthia Erivo hicieron por parte de Universal Pictures para Wendy, Paola y Karina, "Las Perdidas", a quienes anunciaron como anfitrionas oficiales de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".

A través de la cuenta de X de Universal Pictures México, las protagonistas anunciaron que a las anfitrionas del evento en un sencillo y breve video: las actrices y cantantes aparecen juntas en una escenografía característica de la película estrenada en 2024. "Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Esperamos que encuentren su camino pronto. [...] Todas aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Por eso sabemos que son perfectas para el trabajo."

Hasta el momento, la franquicia cinematográfica no ha revelado más detalles acerca de este evento, por lo que las y los fanáticos de este mundo mágico deberán estar atentos a las publicaciones de Universal para conocer cómo participar en la fiesta de Halloween del año en México.

"Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas, Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros, y cualquiera que crea en la magia. Ven vestido como tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración."

Lee también: Aaron Ramsey: Esto se sabe sobre la mascota perdida del futbolista 

¡Súbete, Glinda, súbete!

El anuncio de este evento, que tendrá como anfitrionas a "Las Perdidas", ocasionó revuelo en redes sociales y las y los seguidores de las influencers no pudieron contener su emoción.

Aquí traemos la selección de los mejores memes tras la invitación de Universal para Wendy, Paola y Karina como anfitrionas de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".

     
     
     

Te recomendamos: Detienen a segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen 

     
     
     
     

Te puede interesar: Qué significa vestir siempre de color azul, según la inteligencia artificial 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones