El día de ayer se hizo viral en redes sociales la invitación que Ariana Grande y Cynthia Erivo hicieron por parte de Universal Pictures para Wendy, Paola y Karina , "Las Perdidas", a quienes anunciaron como anfitrionas oficiales de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".

A través de la cuenta de X de Universal Pictures México, las protagonistas anunciaron que a las anfitrionas del evento en un sencillo y breve video: las actrices y cantantes aparecen juntas en una escenografía característica de la película estrenada en 2024. " Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Esperamos que encuentren su camino pronto. [...] Todas aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Por eso sabemos que son perfectas para el trabajo ."

Hasta el momento, la franquicia cinematográfica no ha revelado más detalles acerca de este evento, por lo que las y los fanáticos de este mundo mágico deberán estar atentos a las publicaciones de Universal para conocer cómo participar en la fiesta de Halloween del año en México.

" Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas, Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros, y cualquiera que crea en la magia. Ven vestido como tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración. "

¡Súbete, Glinda, súbete!

El anuncio de este evento, que tendrá como anfitrionas a "Las Perdidas", ocasionó revuelo en redes sociales y las y los seguidores de las influencers no pudieron contener su emoción.

Aquí traemos la selección de los mejores memes tras la invitación de Universal para Wendy, Paola y Karina como anfitrionas de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked".

Un agradecimiento especial a los viejos que dejaron a Wendy y Paola varadas en un cerro por hacer la colaboración de WICKED X LAS PERDIDAS posible

Ariana Grande después de que le contaron todo el lore de las pérdidas. pic.twitter.com/1bYhJe2diN— el gosco (@ghostcolour) October 15, 2025

Cynthia cuando le enseñaron los en vivo de Las Perdidas: https://t.co/ovl3jSAkKW pic.twitter.com/GOb2cD4Tvc— E•DU•ARDO (@coneledelalo) October 15, 2025

Ariana y Cynthia Erivo saben quienes son las pérdidas, ya puedo morir en paz. ������������

el universo pop gringo mezclándose con el universo de las pérdidas? pic.twitter.com/Cc4ma5F4R2— iker (@ikerdruiz) October 15, 2025

justin tocando banda y bailando con mariachi, las perdidas con Ariana Grande, y lolita cortés en un reality. . . . pic.twitter.com/zMxLqW08vi— #49���� (@Lichis2000) October 15, 2025

el hecho de q alguien le tuvo que explicar todo el lore de las perdidas antes de grabar ese video pic.twitter.com/7BYIJtDb1O— Antonella Lamas Bernardi (@yuhthatsme2) October 15, 2025

