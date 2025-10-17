Teatro Diana: Cartelera de eventos de este fin de semana

El Teatro Diana es un recinto cultural para diversas muestras artísticas que se originan desde diferentes disciplinas, como la danza, el teatro y la música. Desde su apertura, este foro ha recibido la magnificencia de grupos y artistas como Luciano Pavarotti, Facundo Cabral, Alberto Cortez, Raphael, Buika, Diego "El Cigala", Niña Pastori, Andrés Calamaro, Lila Downs, Natalia Lafourcade, Ballet Nacional de Belgrado, Nederlands Dans Theater, Slava's Snowshow, 31 Minutos, entre otros.Este teatro ha fungido además como una plataforma para importantes producciones de la Universidad de Guadalajara, entre las que destaca la Ópera Santa Anna, la zarzuela Luisa Fernanda, CANEK, Leyenda de un Héroe Maya y la ópera rock Dr. Frankestein. Es anfitrión también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro.A continuación traemos para ti los eventos más destacados que tendrá este recinto artístico desde este viernes y hasta el domingo 19 de octubre. Podrás adquirir tus boletos en taquilla o a través de Ticketmaster.Sinopsis: la artista celebra 45 años en México con un concierto lleno de matices y emociones. Dueña de una voz versátil y un extraordinario rango expresivo, logra conectar profundamente con su público en cada interpretación. En este recorrido musical transita con naturalidad por la balada, la trova, los boleros y la música tradicional latinoamericana. Gracias a esta amplitud de estilos, es reconocida como una de las voces más importantes de Iberoamérica. Una noche imperdible para celebrar la música y el talento de una artista inolvidable.Horario: 21:00 horas Sinopsis: regresa Vanesa Martín a Guadalajara para presentar su nueva gira "Casa Mia Tour 2025”. Una noche única con todos los éxitos de Vanesa y una gran producción.Horario: 19:00 horasCon información de Teatro Diana.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF