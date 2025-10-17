Teatro Diana: Cartelera de eventos de este fin de semana

El Teatro Diana es un recinto cultural para diversas muestras artísticas que se originan desde diferentes disciplinas, como la danza, el teatro y la música. Desde su apertura, este foro ha recibido la magnificencia de grupos y artistas como Luciano Pavarotti, Facundo Cabral, Alberto Cortez, Raphael, Buika, Diego "El Cigala", Niña Pastori, Andrés Calamaro, Lila Downs, Natalia Lafourcade, Ballet Nacional de Belgrado, Nederlands Dans Theater, Slava's Snowshow, 31 Minutos , entre otros.

Este teatro ha fungido además como una plataforma para importantes producciones de la Universidad de Guadalajara, entre las que destaca la Ópera Santa Anna, la zarzuela Luisa Fernanda, CANEK, Leyenda de un Héroe Maya y la ópera rock Dr. Frankestein. Es anfitrión también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro .

Cartelera del 17 al 19 de octubre en el Teatro Diana

A continuación traemos para ti los eventos más destacados que tendrá este recinto artístico desde este viernes y hasta el domingo 19 de octubre. Podrás adquirir tus boletos en taquilla o a través de Ticketmaster.

Viernes 17 de octubre

Tania Libertad

Sinopsis : la artista celebra 45 años en México con un concierto lleno de matices y emociones. Dueña de una voz versátil y un extraordinario rango expresivo, logra conectar profundamente con su público en cada interpretación. En este recorrido musical transita con naturalidad por la balada, la trova, los boleros y la música tradicional latinoamericana. Gracias a esta amplitud de estilos, es reconocida como una de las voces más importantes de Iberoamérica. Una noche imperdible para celebrar la música y el talento de una artista inolvidable.

Horario: 21:00 horas

Localidades Costo Balcón 2 Alto 600 pesos Balcón 2 Bajo 700 pesos Palcos 3 800 pesos Balcón 1 Alto 800 pesos Discapacitados 900 pesos Balcón 1 Bajo 900 pesos Luneta Alta Mil 100 pesos Palcos 2 Mil 200 pesos Luneta Baja 2 Mil 300 pesos Palcos 1 Mil 400 pesos Luneta Baja 1 Mil 500 pesos Platea Mil 700 pesos

Domingo 19 de octubre

Vanesa Martín

Sinopsis : regresa Vanesa Martín a Guadalajara para presentar su nueva gira "Casa Mia Tour 2025”. Una noche única con todos los éxitos de Vanesa y una gran producción.

Horario: 19:00 horas

Localidades Costo Balcón 2 Alto 550 pesos Balcón 2 Bajo 650 pesos Balcón 1 Alto 750 pesos Balcón 1 Bajo 900 pesos Discapacitados Mil pesos Luneta Alta Mil 100 pesos Luneta Baja 2 Mil 300 pesos Palcos 3 Mil 400 pesos Palcos 2 Mil 400 pesos Palcos 1 Mil 400 pesos Luneta Baja 1 Mil 600 pesos Platea Mil 950 pesos

