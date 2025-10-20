Equipos que podrían quedar eliminados del Play In en la jornada doble de la Liga MX

La Liga MX celebrará su última jornada doble del Torneo Apertura 2025: del martes 21 al domingo 26 de octubre, los equipos pertenecientes a la liga mexicana de futbol se perfilarán para pertenecer a la Liguilla o al Play In de la competencia; aunque, en el peor de los casos, también podrán acercarse más a su salida de este evento deportivo.

La Jornada 14 se llevará a cabo del 21 al 22 de octubre y la Fecha 15 se jugará del 24 al 26 del mismo mes. Esta semana, si bien hay equipos, como los Diablos Rojos de Toluca , que ya aseguraron su lugar en la Liguilla, muchos otros se jugarán la permanencia en el Apertura 2025.

¿Qué equipos podrían estar dentro de la Liguilla desde ahora?

Como ya se mencionó, Toluca tiene pase directo a la Liguilla al ser el líder general del Apertura 2025, seguido de la Máquina del Cruz Azul , las Águilas del América y Rayados de Monterrey . Estos dos últimos necesitarían ganar 2 partidos de esta jornada doble para clasificar, ya que si logran solo un triunfo, deberán esperar que Xolos de Tijuana, Chivas y los Bravos de Juárez no ganen ninguno de sus partidos.

Equipos en peligro esta jornada doble

Tigres de la UANL y Tuzos de Pachuca deben sacar resultados positivos en sus encuentros, para evitar sorpresas, pues se encuentran en el límite, el umbral entre la Liguilla y el Play In.

El equipo de los Camoteros de Puebla , aunque se encuentran en la base de la tabla general, todavía tiene posibilidades de meterse al Play-In, para ello necesita ganar sus 2 encuentros, de no lograrlo, sería su fin definitivo del Apertura 2025. En esta misma situación peligrosa se encuentra Necaxa , por lo que los Rayos están obligados a ganar para evitar despedirse del torneo.

Finalmente, los resultados de esta fecha doble serán fundamentales para que Atlético San Luis, Santos Laguna, Atlas, León, Cañoneros de Mazatlán, y Querétaro (ocupantes de las posiciones 11 a la 16 de la tabla general) pueden meterse, por lo menos, al Play-In.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF