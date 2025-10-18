La danza contemporánea abre paso al legado en el arranque del FID 2025

Bajo la cúpula del Teatro Degollado, el telón se alzó para dar inicio al XXVIII Festival Internacional de Danza (FID) Jalisco, que este año se desarrollará del 18 de octubre al 1 de noviembre en distintos escenarios de la Zona Metropolitana y municipios del estado. La ceremonia de inauguración, realizada la noche del sábado, marcó el comienzo de dos semanas dedicadas al movimiento, la memoria y el cuerpo como lenguaje.

El festival abrió con “Siempre es tiempo de mujeres”, montaje del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), bajo la dirección artística de Cecilia Lugo. La obra reunió cuatro piezas que exploraron la identidad, la resiliencia y la fuerza creativa femenina, entre ellas la reposición de Nicolasa, creación emblemática de Lugo que cumple tres décadas desde su estreno. En el escenario, las coreografías de Gabriela Medina, Xitlali Piña y Alejandra Ramírez tejieron un diálogo intergeneracional, donde el cuerpo fue al mismo tiempo territorio y relato.

Te recomendamos: Reconocen autoridades el legado del arquitecto tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana

Las luces del Degollado se atenuaron mientras el público permanecía en silencio. Los movimientos de las intérpretes marcaron el pulso de una inauguración que, más allá del protocolo, celebró la continuidad de un encuentro que ha logrado consolidarse como punto de convergencia para la danza contemporánea.

Durante el acto inaugural, Allen Vladimir, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, subrayó la importancia de mantener viva esta plataforma.

“Es importante darle continuidad a este festival donde el cuerpo se convierte en un espejo. Para nosotros es muy importante seguir atentos a todos estos mensajes que da el cuerpo, donde el cuerpo se convierte en poesía.”

En el mismo sentido, Josué Valderrama, jefe de Danza de la dependencia estatal, destacó que el festival es fruto de un trabajo colectivo sostenido por varias generaciones.

“Este es el resultado del trabajo de bailarines, técnicos, maestras, maestros y personajes que han hecho que este festival siga vivo y creciendo. Tenemos una gran responsabilidad y una gran pasión para seguir haciendo grande su legado.”

La edición 28 del FID lleva como eje el concepto de legado, un hilo que atraviesa tanto la programación como el espíritu de quienes lo integran. Mariana Cortés, curadora del festival, expresó que la edición actual es producto de un largo proceso de colaboración.

“Este año el FID somos el legado de charlas de pasillos y de miles de trámites para lograr que hoy estemos aquí. Gracias a quienes están detrás del escenario y, por supuesto, gracias a ustedes, el público.”

Por su parte, Cecilia Lugo celebró la permanencia del festival y la mirada incluyente de esta edición.

“No hay futuro si no hay pasado. He visto cómo este festival ha crecido y se ha convertido en un referente. Hay que seguir apostándole a la danza; nosotros somos entre guerreros y místicos.”

Mientras que Olga Gutiérrez, también curadora, reflexionó sobre el sentido de continuidad que define al encuentro.

“Hemos pensado en el legado no como una forma de honrarlo, sino como aquello que puede decirnos aquí y ahora, con la generación de hoy y la que viene. Este festival se ha convertido en una interconexión de diálogos y perspectivas.”

Organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, el FID 2025 reúne a compañías de México, Alemania, Noruega, Corea del Sur y Países Bajos, que presentarán veinte espectáculos, además de talleres, charlas y presentaciones editoriales.

NA