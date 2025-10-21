Esta fue la última foto de "Medio Metro" horas antes de su muerte

Francisco "Pancho" Pérez, conocido en redes sociales como "Medio Metro Original", fue localizado sin vida el lunes 20 de octubre. Su cuerpo, encontrado en la barranca de San Aparicio, al norte del estado de Puebla, presentaba evidentes signos de violencia y se encontraba en estado de descomposición, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.

El suceso se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando conmoción entre los internautas, quienes en un principio confundieron su identidad debido a que varios representantes sonideros han adoptado el mismo apodo.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General de Justicia del estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su muerte.

¿Cuál fue la última publicación de "Medio Metro" en redes sociales?

La última fotografía de Francisco Pérez con vida fue compartida en la cuenta de Facebook Ritmo Cumbiambero el sábado 18 de octubre. En ella, "Medio Metro" posa junto a otro hombre mientras mira directamente a la cámara.

Ese fin de semana, "Medio Metro Original" se presentó en un evento público en la explanada principal del municipio de Coronango, junto con el Grupo Súper T de Paco Toxqui, quienes fueron los primeros en confirmar su fallecimiento.

"Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero 'Medio Metro'. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descansa en paz", escribió el grupo en una publicación de Facebook.

El último movimiento de "Medio Metro" en redes sociales del que se tiene conocimiento fue el reposteo de una transmisión en vivo desde la cuenta Ritmo Cumbiambero, minutos después de la 1:00 de la madrugada del domingo 19 de octubre. En el video se le puede ver bailando junto a una joven.

“En México, en el Discotec Kaoz, presentando a mi bella pueblita. Yo, ‘Medio Metro de Puebla’ y del barrio bravo de El Alto”, dice la publicación.

¿Quién era "Medio Metro"?

Francisco "Pancho" Pérez fue un referente de la cultura sonidera poblana. Originario del barrio de El Alto, saltó a la fama en redes sociales por sus carismáticos bailes.

Durante muchos años asistió a eventos sonideros, grabó videos con creadores de contenido y participó en campañas electorales y actos públicos.

Francisco se denominaba a sí mismo "Medio Metro El Original", pues defendía haber sido el primero en usar ese apodo.

