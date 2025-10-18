El Laboratorio de Artes y Variedades (LARVA) alberga desde agosto la primera temporada del espectáculo interdisciplinario “Kopalli: el espíritu astral”, una producción jalisciense que combina danza, circo, música original y arte multimedia en una narrativa inspirada en los orígenes del territorio mexicano. La temporada concluirá el 30 de noviembre con un total de 18 funciones dominicales.

El proyecto, creación de Pardo Heli, es una coproducción entre la Promotora Oniric y el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco, y cuenta con la participación de más de 30 artistas en escena.

Con música interpretada en vivo y un componente visual a cargo de Aura Lab, la puesta busca conectar al público con sus raíces mediante una experiencia sensorial que aborda el ciclo de la vida y el encuentro de civilizaciones.

En entrevista con EL INFORMADOR, Rodrigo Padilla, codirector artístico y gerente administrativo del montaje, explicó que “Kopalli” surgió como una propuesta de gran formato que invita a la reflexión sobre la identidad y el origen.

“Es un espectáculo de artes escénicas que narra una historia de ficción sobre lo que posiblemente pudo ser el nacimiento de la vida y de nuestra cultura. Nos ayuda a conectar con nuestros antepasados y nos confronta buscando un mensaje de paz”, señaló.

A través de figuras simbólicas como Quetzalcóatl y Kopalli, el montaje explora la humanización del espíritu astral y la relación entre la Tierra y el universo. Para Padilla, la obra invita a la conciencia colectiva y a la unidad.

El espectáculo, completamente producido en Jalisco, ha representado un reto artístico y logístico para los involucrados. “Este proyecto es la suma de tres grandes empresas jaliscienses”, explicó Padilla. “Por un lado está la dirección artística a cargo de Betsaida Pardo y Jairo Heli, de la colectiva de danza Pardo Heli; la Promotora Oniric, encargada de la gerencia y dirección de producción; y el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco, del cual soy director, responsable de la gestión de talento y administración del elenco”.

“Kopalli” se distingue por su formato interdisciplinario. Cada función incluye música en vivo, actos circenses, proyecciones visuales y coreografías que varían de acuerdo con la energía del elenco y la respuesta del público.

Hasta mediados de octubre, la producción ha realizado 12 de las 18 funciones programadas. “Estamos en la recta final”, señaló el codirector. “Cada domingo representa un nuevo desafío, porque el espectáculo nos exige concentración, autocuidado y conocimiento de nuestros cuerpos para que los bailarines estén al cien. Nos hemos enfrentado a distintos retos a lo largo de la temporada, y siempre buscamos que los espectadores se lleven la mejor de las experiencias”.

Con la mira en 2026

Con el cierre de temporada previsto para el 30 de noviembre, el equipo ya contempla una nueva etapa para el próximo año. “Estamos expectantes de cómo se vivirá la última función”, adelantó Rodrigo Padilla.

“Será una mezcla de sentimientos: por un lado el cansancio acumulado y por otro la emoción de cerrar este primer ciclo. Como todo proceso, lo que empieza tiene que terminar, pero eso también nos permite renovar energía y prepararnos para lo que venga en la temporada 2026”.

Evento imperdible

La producción se presenta todos los domingos a las 13:00 horas en el Foro LARVA, con boletos disponibles a través de www.kopalli.com.mx, con precios que van de 650 a 950 pesos.

CT