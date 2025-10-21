Cardi B fue una de las asistentes al último concierto que ofreció Ana Gabriel , durante el paso de la sinaloense por Estados Unidos. La rapera sorprendió al público, no sólo por presenciar el espectáculo desde primera fila, sino porque conocía perfectamente las letras de la mayoría de las canciones.

Los festejos por el cumpleaños de la cantante no terminan

Después de recibir con gratitud su cumpleaños número 33 el pasado 11 de octubre, en la espera de su cuarto hijo, Cardi, a muy poco de dar a luz, no perdió la oportunidad de asistir al Claro de Luna , el tour que ha llevado a Ana Gabriel a visitar toda la República Mexicana y gran parte de Centro América.

Desde el 28 de agosto, la cantante originaria de Guamúchil, Sinaloa, ha visitado diferentes ciudades de Estados Unidos y, el pasado sábado, tocó el turno de Belmont, Nueva York, donde reunió alrededor de 18 mil personas, las cuales se concentraron en el interior del UBS Arena.

Una de las personas que se encontraban en el público era Cardi B y, aunque su presencia causó sorpresa, también es bien sabido que la cantante tiene orígenes latinos; su padre, Carlos Alman, es de República Dominicana, mientras que su madre, Clara Almánzar es originaria de Trinidad y Tobago, motivo por el que está familiarizada con la música en habla hispana.

Por ello, el mayor asombro no tuvo que ver con lo bien que hablaba el español, ya que la cantante ha contado, en diversas ocasiones, que el español fue su primer idioma, sino por lo bien que se sabía las letras de las canciones de Ana Gabriel, y lo emocionada que se veía en el concierto.

Cardi compartió varios videos cantando algunos de los temas que formaron parte del repertorio de la cantante, mismos que interpretaba con gran sentimiento. al igual que el resto del público.

Entre las canciones que entonó se encuentran "Es demasiado tarde", "No te hago falta", "¿Quién como tú?", ¡Ay, amor!".

Acompañado de sus videos, Cardi escribió frases como "Viva México" y "I love mexican music".

La cantante de "I like it" no fue la única que disfrutó del espectáculo, y que reconoció la gran presencia que Ana Gabriel tiene en el escenario, pues los comentarios en redes sociales, de otros asistentes al concierto, son muy positivos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL