Escucha "Malportada" de Nathy Peluso en Apple Music por tan solo 9 pesos

¿Te gusta Nathy Peluso? ¿Eres salsera? ¿Te gustaría bailar las nuevas canciones de salsa de Nathy sin que los anuncios te brinquen de un repente? Bueno, te tenemos dos buenas noticias: Nathy Peluso estrenó un EP de salsa hace tan solo unos días y, Apple Music te ayudará a gozarlo sin interrupciones.

Lanzado el pasado 17 de octubre, "MALPORTADA" es el segundo Extended Play , de la reconocida cantautora argentina Nathy Peluso. "La salsa [...] es la música de los indomables e indestructibles. Ahora también es de los malportados", refirió Peluso en entrevista.

En realidad, Nathy ya había explorado la salsa, su género favorito, en singles como "Puro Veneno" Y "La Presa", sin embargo, hacía rato que ansiaba grabar un disco solo y para la salsa. La argentina confesó que fue a recluirse en una casa en Guanabo, en Puerto Rico, donde bebió de los ritmos afrocaribeños para componer las seis canciones que integran “MALPORTADA” ¿El resultado? Canciones que dialogan entre los subgéneros de la salsa sinfónica y la romántica, claras referencias musicales y un dueto inigualable con Beto Montenegro, integrante de Rawayana :

A caballo Insensata Que lluevan flores No es otra canción romántica Malportada (feat. Rawayana) Ángel

“Siempre he sido rebelde [...]. Me han querido adiestrar y corregir, pero mi espíritu salvaje me llevó a transitar los mejores caminos”, expresó la intérprete de “Buenos Aires”.

Escucha a Nathy Peluso de la mano de Apple Music

Si estás pensando en escuchar los rolones salseros de Nathy con altísima calidad de sonido, debes saber que los nuevos usuarios —con dispositivos elegibles— de la plataforma de Apple Music podrán acceder a dos meses de plan individual por el módico precio de 9 pesos mexicanos por ambos. Ojo, que la oferta se encuentra disponible solo hasta el 6 de noviembre.

¿Por qué escoger a Apple Music? Para empezar, se trata de una de las plataformas de música más grandes, ofrece a sus más de 430 millones de escuchas un variadísimo catálogo musical que engloba a Tame Impala, Grames, Daddy Yankee, Ed Sheeran y Katzù Oso, entre otros. Punto y aparte, su calidad sonora rebasa con creces a la de Spotify.

Además, y, entre otros beneficios, el plan individual de Apple Music te dará acceso a más de 100 millones de canciones —sin anuncios, repetimos, sin anuncios—; poder descargar tus canciones favoritas sin conexión, probar el audio espacial y el Lossless, además de recibir recomendaciones personalizadas según tus gustos.

Esta oferta de Apple Music está dirigida a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá, y podrás aprovecharla dando clic en el siguiente enlace.

*Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

