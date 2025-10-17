Inicia el fin de semana y con éste una serie de eventos de entretenimiento que se realizarán a partir de hoy así como en los siguientes días desde los parques temáticos hasta conciertos y obras de teatro. Descubre cuáles son los mejores eventos en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu esparcimiento.

Calaverandia 2025 abrirá sus puertas a partir del 22 de octubre en el Parque Ávila Camacho. ESPECIAL/CORTESÍA.

Calaverandia 2025

El parque temático del Día de Muertos realiza su sexta edición con una experiencia sensorial renovada, conmovedora y deslumbrante, en la que celebra la tradición mexicana en más de cinco hectáreas. Calaverandia ofrecerá espectáculos multimedia, música en vivo, gastronomía mexicana, tecnología interactiva y nuevos photomoments. Disfruta de una experiencia que recuerda a aquellos que se llevan en el corazón en una atmósfera con aroma a copal, flores de cempasúchil y la magia del Día de Muertos.

Parque Ávila Camacho.

Del 22 de octubre al 9 de noviembre.

V-S 19:00 a 01:00 hrs. D, Mar.-J 19:00 a 24:00 hrs.

$790 General adulto. $390 General niños. $1,520 comfort pass adulto. $820 comfort pass niño. Menores de tres años no pagan.

José Madero ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

José Madero

Dentro su gira Sarajevo, el cantante pisa Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que promociona su sexto álbum como solista que da nombre a este tour y que contiene 12 canciones. Goza de una velada en la que el artista recorrerá el repertorio de todos sus discos, desde Carmesí hasta Giallo así como las composiciones de Sarajevo.

Arena Guadalajara.

18 de octubre, 21:00 hrs.

De $753 a $2,510.

Tania Libertad celebra su carrera en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Tania Libertad

La cantante celebra 45 años en México, por lo que llega a la Perla Tapatía para ofrecer un concierto lleno de matices y emociones, en el que hará un recorrido musical que transitará desde la balada, la trova, los boleros hasta la música tradicional latinoamericana. Goza de una velada con una de las voces más versátiles e importantes de Iberoamérica.

Teatro Diana.

17 de octubre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,700.

Mentiras, el musical

Es una comedia musical que ha permanecido 16 años en la cartelera con diferentes elencos. Ahora, se presentará en Guadalajara con la participación de Mariana Treviño (23 y 24 de octubre) y María León (25 y 26 de octubre). La trama narra la historia de cuatro mujeres que intentan descubrir el misterioso asesinato de un hombre, con quien compartían un lazo amoroso. Disfruta de un nostálgico y cómico musical a través de las canciones de los 80’s más memorables de la música en México y Latinoamérica.

Teatro Galerías.

23, 24 y 25 de octubre, 20:30 hrs. 25 y 26 de octubre, 17:00 hrs.

$900, $1,200, $1,500, $1,800, $2,100 y $2,400.

La obra de teatro La dama de negro brindará una corta temporada en Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

La dama de negro

Año con año la obra de teatro de terror regresa al escenario tapatío para ofrecer una corta temporada. El actor y director Rafael Perrín da vida a la historia en la que Arthur Kipps, un hombre que vive atormentado por una terrible experiencia, decide contar su historia y busca la ayuda de John Morris, un escéptico director de teatro. Se recomienda para mayores de ocho años.

Teatro Galerías.

17 de octubre, 19:00 y 21:30 hrs. 18 de octubre, 18:00 y 21:00 hrs. 19 de octubre, 17:00 y 19:45 hrs.

$440 y $560.

Conan Gray dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Conan Gray

El cantautor estadounidense visitará las principales ciudades del país para concluir su gira The Wishbone Pijama Show con su debut en México, por lo que se presentará en Guadalajara para dar un concierto, en el que promociona su reciente álbum Wishbone conformado por 12 temas. Disfruta de una velada llena de música con temas como This Song, Romeo, Care, My World, entre otros.

Auditorio Telmex.

17 de octubre, 20:00 hrs.

De $780 a $2,480.

La obra maestra Carmina Burana se presentará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA.

Carmina Burana

La obra maestra de Carl Orff cobra vida en el escenario jalisciense con más de 80 voces en vivo de Coro Filarmónico de Guadalajara, 56 músicos de la Orquesta Sinfónica Te Deum Music y el talento de los solistas internacionales Anabel de la Mora y Carlos López, bajo la dirección de Jesús Medina. Disfruta de una noche irrepetible con un espectáculo envolvente con proyecciones inmersivas.

Palcco.

18 de octubre, 20:30 hrs.

De $600 a $1,200.

El ballet de comedia Coppélia se presentará en Palcco. ESPECIAL/MARCOS DE LA ROCHA-PALCCO.

Coppélia

Considerado como un ballet de comedia, se presentará esta obra dancística, en la que narra la historia de Swanilda, una joven alegre y vivaz, y su novio Franz, quienes se verán envueltos en los enredos de Coppelius, un misterioso fabricante de muñecos que crea a Coppélia, una muñeca mecánica tan perfecta que parece humana. Con música de Léo Delibes y coreografía de Arthur Saint-Leéon, este clásico del repertorio brilla por su encantadora mezcla de danza clásica, folclórica, de carácter y pantomima. Disfruta de más de 190 bailarines en escena de la Escuela de Artes de Palcco y la Escuela Profesional de Danza de Carla Restelli.

Palcco.

19 de octubre, 18:00 hrs.

De $300 a $500.

Otros Eventos

Jaramar se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

OHIR Programa 9: Mozart-Beethoven: Concierto y Sinfonía

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 18 de octubre, 19:30 hrs. De $100 a $230.

Vanesa Martín: Cas Mia Tour 2025

Teatro Diana. 19 de octubre, 19:00 hrs. De $550 a $1,950.

Jaramar Memoria

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 23 de octubre, 20:30 hrs. $300.

XM