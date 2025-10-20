Esta madrugada del lunes 20 de octubre, Amazon Web Services (AWS) , la mayor red de servidores en la nube del mundo, registró problemas técnicos que perduran durante estas primeras horas del inicio de semana. Ante este problema global, usuarios de internet afrontaron esta "tragedia" tecnológica con humor y compartieron ingeniosos memes que ya circulan por redes sociales.

La caída del AWS ocasionó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía. El problema registrado en uno de sus centros de datos de Estados Unidos provocó una cadena de incidencias que se multiplicaron a lo largo de todo el planeta.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

Según el portal Downdetector , Microsoft fue una de las plataformas más afectadas por esta caída: reportó hasta 78 fallos en Microsoft Outlook , relacionados con la conexión del servidor, la recepción de datos y el inicio de sesión.

Usuarios de internet también reportaron fallos de Microsoft Teams relacionados con la conexión con el servidor; otros con la entrada a videoconferencias y también con la calidad del audio.

También Youtube se vio afectada por los problemas de AWS y durante horas, los usuarios sufrieron errores en la reproducción de sus vídeos y el funcionamiento de su web y su aplicación.

Los mejores memes tras la caída del Amazon Web Services

A pesar de que redes sociales como Facebook o Snapchat también informaron sobre incidencias, e incluso Google sufrió las consecuencias de esta caída, los usuarios decidieron afrontar este problema global con humor, por lo que crearon y compartieron memes al respecto para apaciguar y esperar que esta falla masiva se repare.

A continuación traemos una selección de los mejores memes tras la caída de este servidor global.

X / @cookdbycurgoat

X / @JorgeGuzmanMtz

X / @FarosConF

X / @yummybull

X / @LiberalGamerF

El ingeniero informático de Amazon intentando arreglar la caída de Amazon Web Services. pic.twitter.com/dATd81Z908— Roberto Martín (@robbhaifisch) October 20, 2025

�� ATENCIÓN ��CAÍDA MASIVA de Servidores��Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Personal Pay, Amazon, Roblox, Fornite, Rocket League, Canva, Alexa, Snapchat, Squad Busters, autoCAD, Brawl Stars, Clash Royale, etc. Es problema de AWS (Amazon Web Service) donde se alojan. pic.twitter.com/4uGRAc36HE— edubond (@edubond) October 20, 2025

I am liking all the posts on X about Snapchat, Zoom, Amazon and Fortnite being down pic.twitter.com/g2kZOWcrO4— Arshad (@im__Arshu) October 20, 2025

Everyone Running To Twitter After Amazon web services go down����♂️ #outage pic.twitter.com/K4a0Qn0ipd— Jonathan (@jonathan_x34) October 20, 2025

Amazon Web Services right now pic.twitter.com/xl5rj8uvh1— Zach Hardcastle (@hardcastlewx) October 20, 2025

"Alexa?"... and nothing. Some tech at Amazon Web Services right now: pic.twitter.com/VSoPiWRpx2— Powercntrl (@Powercntrl) October 20, 2025

Con información de EFE.

