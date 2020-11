Jesús Zavala, un actor sin clichés en el FICG

Las producciones complejas seducen a Jesús Zavala, quien si bien se ha manifestado como un actor “todo terreno”, en la comedia ha consagrado un estilo que lo posiciona como uno de los rostros con más proyección en el desarrollo audiovisual mexicano tanto en plataformas de streaming y particularmente en el cine nacional.

Ante el estreno de su más reciente filme “Dime cuando tú”, Zavala reflexiona sobre las experiencias que este personaje protagónico “Will” le suma a su trayectoria bajo la dirección de Gerardo Gatica y el debut de Michelle Castro en la fotografía y manejo de cámara de esta producción desarrollada entre Estados Unidos y México.

“Es un personaje del que me enamoré desde antes de leer por completo el guion. Es de esas oportunidades que pocas veces llegan con tantas herramientas para trabajarla como actor. Es una persona que creció en otro país, que sólo está empapado de la cultura mexicana por sus abuelos, lo vemos como un cubo de Rubik perfectamente armado que va desarmándose conforme avanza la historia”.

El actor, quien también ha protagonizado proyectos como “Club de Cuervos” para Netflix, relata que “Dime cuando tú” le brindó un panorama más amplió de lo que significa la producción cinematográfica: “Sé que es una comedia romántica, pero también tiene drama y momentos visualmente divertidos, hubo ocasiones en que no sabíamos definir qué género estábamos haciendo. Quería que ‘Will’ fuera empático, que no sea el cliché de un personaje que se va otro lugar y le pasan aventuras solo porqué sí, porque realmente se rompe en muchos momentos y es lindo que muestre esas emociones”.

Historias dentro de la historia

Zavala reconoce que a la par de ofrecer personajes más realistas y fuera del cliché romántico y predecible, el guion es un ejemplo de cómo llevar al espectador a la sorpresa con giros inesperados que combinan lo emotivo, pero también dan una dosis necesaria de frustración, melancolía y aprendizaje cuando la realidad se presenta de manera cruda y sin intermediarios.

“Desde el guion fui en una montaña rusa de emociones, momentos en lo que también derramé mi lágrima. Es una película que te va cambiando todo el hilo que crees que llevará la historia; incluso, hasta en su final. Es impredecible, te hace pensar y cae en un momento correcto después de todo lo que hemos pasado en menos de un año, nos conecta con cosas que tenemos abandonadas”.

Parte de las complejidades que Jesús Zavala encontró con “Dime cuando tú”, fueron las múltiples locaciones por las que la producción apostó para que su personaje realizara una verdadera travesía, desde tradicionales cantinas, la Biblioteca Vasconcelos, el desierto fronterizo, el Museo Frida Kahlo y hasta el mítico Teatro Fru Fru, en el que particularmente intervienen giros inesperados entre los protagonistas y dan paso a “invitados sorpresa” en escena.

“Leí el guion y vi todos los lugares a los que iríamos, pensé que sería imposible filmarlos. En Ciudad de México hay un ritmo caótico como para estar en todos esos lugares rodando, pero quedé impresionado al ver que se logró, fue genial el trabajo de los productores y todos sus departamentos, además todo esto se acompañó por el ojo increíble de Michelle Castro en fotografía y cámara, fue el primero de una carrera que será increíble”.

Resalta profesionalismo

Jesús recalca que compartir escena junto a consagrados como Verónica Castro, José Carlos Ruiz y Héctor Bonilla ha significado más que un honor, pues si algo constató en el rodaje fue el profesionalismo y el respeto que actores emblemáticos manifiestan para arropar a una nueva generación.

“Son personas que llevan más de 50 años en esta industria, son una gran escuela, ver cómo trabajan con la producción, que llegan a tiempo, que no se quejan. No es la vieja escuela, es la escuela correcta, y a veces pareciera que se pierde el respeto a las jerarquías en una producción, y ves a estas grandes figuras que llegan puntual, que esperan su momento, que son amables y reales, debemos prestar en esto las nuevas generaciones”.

Persigue el sueño de la dirección

Debutar como director es un sueño para Jesús Zavala, aunque considera que cargar con la responsabilidad de un proyecto no es cosa de juegos ni caprichos, por lo que prefiere esperar hasta tener en sus manos una historia bien estructurada partiendo desde guion.

“Me encantaría, pero no sé si estoy en el momento correcto. Soy demasiado cuadrado al trabajar y si algo hago me gusta hacerlo lo mejor posible. Creo que no me animaría a tener un cargo tan importante y necesario como el ser director, me falta mucho por aprender, pero sí es algo que tengo que hacer en algún momento, es una meta”.

Este deseo por estar tras cámaras también lo anima a pensar en la escritura, faceta que ha comenzado a explorar al retomar una historia que desde hace años lo rondaba: “Lo que escribí no lo bauticé como un primer guion, sino como un experimento; es una idea que tenía desarrollada y quedó pausada, pero en plena pandemia la desempolvé. Es una historia que ya tenía en mente, me dejó bastante emocionado y en algún momento me gustaría experimentar con eso”.

El romance mueve a la historia

“Dime cuando tú” relata la vida de “Will” (Jesús Zavala), un exitoso trabajador que al ser ascendido como jefe es sorprendido con una fiesta secreta por parte de sus abuelos (Verónica Castro y José Carlos Ruiz), quienes lo animan a dejar de estar obsesionado con su trabajo y su soledad en Los Ángeles.

Tras un suceso familiar, “Will” tendrá que cumplir una lista de deseos, petición que lo lleva a recorrer emblemáticos sitios de la Ciudad de México y a dejarse llevar por sus emociones por primera vez, aunque eso le implique tener una peculiar relación con “Dani” (Ximena Romo), una debutante actriz que le enseña que en el amor nada está escrito.

“Dime cuando tú”. La cinta buscará tocar el corazón de los espectadores. CORTESÍA

SABER MÁS

Agéndalo

Hoy, miércoles 25 de noviembre, 20:00 horas, Teatro Diana.

JL