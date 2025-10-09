Este jueves 9 de octubre Netflix tiene dos lanzamientos más, uno es un esperado reality show, mientras que el otro es una serie de comedia. Revisa las historias de cada uno y elige el mejor contenido para tu entretenimiento audiovisual.

Victoria Beckham

Es una serie documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. La ex Spice Girl Victoria Beckham, hoy convertida en diseñadora, habla a corazón abierto sobre su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

Reclutas. ESPECIAL/NETFLIX.

Reclutas

La serie de comedia y drama se estrena hoy en Netflix. Es una tragicomedia que presenta una historia irreverente e innovadora sobre el paso a la edad adulta. La serie —ambientada en el crudo e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en la década de 1990, cuando ser gay en las Fuerzas Armadas todavía era ilegal— narra la historia de Cameron Cope, un joven sin rumbo que no ha salido del clóset, y de su mejor amigo Ray McAffey, el hijo de un marine condecorado. Ambos se unen a un grupo diverso de reclutas en un programa de entrenamiento diseñado para llevarlos al límite y repleto de campos minados, tanto literales como metafóricos, que los impulsan a forjar lazos improbables y descubrir su verdadera esencia. En la serie de ocho episodios participan Miles Heizer, Vera Farmiga, Liam Oh, Cedrick Cooper, Ana Ayora.

