En una reunión sostenida por autoridades estatales y municipales en la que se dieron a conocer las estrategias para garantizar la seguridad y el orden en la edición número 291 de la Romería de Zapopan, se informó sobre los cierres viales que habrá en la ciudad.

En el Centro de Guadalajara, comenzará a impedirse la circulación en algunas vías a partir de este jueves. De acuerdo con Verónica Delgadillo, presidenta municipal, debido a los preparativos para el evento de índole religioso, habrá cierres viales en la avenida Hidalgo, de la calle González Ortega a Liceo.

El sábado, a partir de las 14:00 horas y hasta el domingo, habrá cortes en la circulación en el Centro tapatío, los cuales se irán liberando una vez que pase el contingente.

Te puede interesar: Tren ligero cerrará algunas estaciones por la Romería 2025

La alcaldesa indicó que Vía RecreActiva sí funcionará, aunque con algunos tramos cerrados, por donde pase la Romería, tales como Juárez, de la Calzada Independencia a Unión; Federalismo, entre Juárez y Ávila Camacho, y Chapultepec.

Por otro lado, los cierres viales en el municipio de Zapopan comenzarán el viernes 10 de octubre en punto de las 23:00 horas, en el cuerpo norte de la Avenida Hidalgo y para la instalación de comercios y juegos mecánicos. El sábado por la noche la restricción vial será completa, informó el alcalde Juan José Frangie.

En cuanto a la Vía RecreActiva, se informó que esta quedará cancelada en la avenida Patria, pero el resto del paseo dominical operará con normalidad.

Recomendaciones para asistir a la Romería 2025

Salvador Zamora Zamora, secretario General del Gobierno de Jalisco, indicó que en la Romería de este año se esperan más de 2 millones 500 mil peregrinos. En este escenario, se anunció que se desplegarán al menos 7 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, contemplando además la videovigilancia del C5 Escudo Urbano.

El director de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco recomendó a las personas que participarán en la Romería cargar con sus medicamentos y no suspender su tratamiento médico, en caso de tenerlo, además de mantenerse bien hidratados y alimentados. Usar ropa y calzado cómodo y adecuado, protección solar y colocar gafetes a menores y adultos mayores.

Tanto en el municipio de Guadalajara y como de Zapopan se desplegarán 75 puntos estratégicos de atención, con personal voluntario, personal de servicios médicos, municipales y personal de SAMU.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



