¡Corre! Ticketmaster ofrece dieciséis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 9 de octubre de 2025 . A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto Sábado 4 de octubre Tito Double P Estadio 3 de Marzo Viernes 10 de octubre Los Bunkers Teatro Diana Viernes 10 de octubre UB40 Auditorio Telmex Sábado 11 de octubre Benny Ibarra Teatro Diana Lunes 13 de octubre Steven Wilson Auditorio Telmex Viernes 17 de octubre Tania Libertad Teatro Diana Domingo 19 de octubre Vanesa Martín Teatro Diana Sábado 25 de octubre Kase.O Auditorio Telmex Sábado 25 de octubre This is Michael Teatro Diana Sábado 25 de octubre Mentiras la Gira Teatro Galerías Sábado 8 de noviembre Queen Sinfónico Teatro Diana Jueves 13 de noviembre Emmanuel & Mijares Auditorio Telmex Viernes 14 de noviembre Carlos Cuevas Auditorio Telmex Jueves 20 de noviembre Khea Teatro Diana Sábado 22 de noviembre Pica Pica Teatro Galerías Viernes 28 de noviembre Fernando Delgadillo Teatro Diana Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo Teatro Diana Viernes 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

Te puede interesar: Colocan a mexicana entre las favoritas para el Nobel de Literatura 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB