¡Corre! Ticketmaster ofrece dieciséis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 9 de octubre de 2025. A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
Sábado 4 de octubre Tito Double P Estadio 3 de Marzo
Viernes 10 de octubre Los Bunkers Teatro Diana
Viernes 10 de octubre UB40 Auditorio Telmex
Sábado 11 de octubre Benny Ibarra Teatro Diana
Lunes 13 de octubre Steven Wilson Auditorio Telmex 
Viernes 17 de octubre Tania Libertad Teatro Diana
Domingo 19 de octubre Vanesa Martín Teatro Diana
Sábado 25 de octubre Kase.O  Auditorio Telmex
Sábado 25 de octubre This is Michael Teatro Diana
Sábado 25 de octubre Mentiras la Gira Teatro Galerías
Sábado 8 de noviembre Queen Sinfónico Teatro Diana
Jueves 13 de noviembre Emmanuel & Mijares Auditorio Telmex
Viernes 14 de noviembre Carlos Cuevas Auditorio Telmex
Jueves 20 de noviembre Khea Teatro Diana
Sábado 22 de noviembre Pica Pica Teatro Galerías
Viernes 28 de noviembre Fernando Delgadillo Teatro Diana 
Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo  Teatro Diana
Viernes 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage
Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

