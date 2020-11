“Ok, está bien…”, una comedia hilarante en blanco y negro

La película mexicana “Ok, está bien…”, dirigida por Gabriela Ivette Sandoval y escrita y protagonizada por Roberto Andrade, mejor conocido como “Tío Rober”, comediante y standupero, es parte de la selección oficial de la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La comedia en blanco y negro que hace guiño a la perspectiva creativa de Woody Allen, compite por el Premio Mezcal.

En entrevista, tanto “Tío Rober” como Gabriela, hablan de este proyecto fílmico que se rodó hace cuatro años en Ciudad de México, en lugares como Tlatelolco. “Esta es una película que se escribió hace 12 años, cuando yo tenía 29 años y era bastante parecido a lo que es el personaje de ‘Mariano’”, cuenta Roberto.

“Es un tipo que había estudiado en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), que da cursos de guionismo, pero que jamás en su vida ha tenido el valor de escribir un guion para un largometraje. Yo era esa persona y dije, ¿cuál será mi primera película? Y a partir de eso nace ‘Ok, está bien…’, siempre pensando en que fuera una cinta de bajo presupuesto, que no fuera costosa su producción, que prácticamente hubiera una locación con un papel que pudiera interpretar yo mismo”.

En su proceso, la cinta ganó un apoyo del IMCINE para reescritura, bajo la asesoría de Paula Markovitch, pero luego todo se queda en pausa porque Tío Rober comienza a dedicarse al stand up, y es ahí cuando entra Gabriela, quien al graduarse en cine, le pide debutar dirigiendo el guion de la película, él le dice que no, y al paso de un año, cuando la cineasta comienza a ganar concursos, recaba dinero para la realización del filme y ahí todo comienza a tomar forma.

“Es una película que está muy relacionada con el cine que a Roberto y a mí nos gusta, es una cinta que yo como espectadora vería. Los guiones normalmente no son una lectura disfrutable porque son una cuestión técnica que sirve para que todos los departamentos sepan qué hacer, es una guía, pero en el caso de ‘Ok, está bien…’ es divertido, ya de por sí tenía un valor artístico para mí, es de las cosas más divertidas que he leído en mi vida. Nadie es mejor dialoguista en México que Roberto Andrade”, dice Gabriela.

“Tío Rober” recuerda el proceso de rodaje como “apabullante”, “porque era recodar mis 20s con todo lo que conlleva, fue interesante y divertido aunque fue un proyecto que siempre me obligaba a estarme cuestionando a mí mismo, lo que había sido y lo que ya era en ese momento, pero como ya estaba tan alejado de lo cinematográfico, apostándole al stand up, pues también me sirvió para disfrutarlo muchísimo”. Esperan que con la participación en el FICG puedan tener mejores ofertas para que la cinta llegue a cartelera.

SINOPSIS

Un historia muy ágil

Hace seis años “Mariano” egresó de la carrera de cine. Está por cumplir los treinta años, aún vive con su madre, pasa la mayor parte de su tiempo viendo películas y no ha escrito un solo guion en su vida. Su universo se derrumba cuando llega a vivir con ellos su primo “Ramiro” de 15 años, quien es totalmente opuesto a él. “Mariano” trata de modificar a su antojo la personalidad de su primo adolescente, para revalorarse a sí mismo, pero cuando “Ramiro” rechaza las imposiciones de “Mariano”, inicia una disputa absurda entre los primos, la cual se intensifica con la aparición de “Mariali”, una chica de 14 años amante del cine.

AGÉNDALO

Funciones

Hoy, martes 24 de noviembre, 17:20 horas, Cineteca FICG - Sala 1 Guillermo del Toro.

Miércoles, 25 de noviembre, 15:00 horas, CINEFORO.

Jueves, 26 de noviembre, 18:40 horas, Cineteca FICG - Sala 5.

