FICG: Alonso Llosa llega con “La restauración” 

Como parte de la muestra de cine contemporáneo peruano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). El director Alonso Llosa presenta su comedia negra “La restauración”, protagonizada por Paul Vega, Delfina Paredes, Attilia Boschetti, Pietro Sibille, Fernando Añanos, Muki Sabogal y Malili Dib. Esta es su ópera prima y a través de ella toca el tema de las clases sociales y los nuevos ricos con un humor muy peculiar donde una familia disfuncional toma acto de presencia.

“(La idea) surgió cuando Perú estaba teniendo un auge económico, había mucha gente joven que en la estructura económica y social dominante de toda la vida, muchos eran hijos de migrantes de la sierra o de los Andes, que por una cuestión de racismo o de clasismo, las oportunidades las habían tenido limitadas o bloqueadas. Entonces, la apertura económica del país en el 2000, causó que de pronto hubiera mucha inversión y flujo de dinero, Perú se abrió a una economía neoliberal que creó oportunidades de amasamiento de fortuna para gente joven y eso creó una especie de dicotomía de una nueva base social y la base social antigua”, comparte en entrevista el director sobre el punto de partida que tomó para hacer su película.

“Muchas de estas familias aristocráticas ya no tenían los recursos, los privilegios se les estaban desvaneciendo y veían a esta nueva clase con resentimiento, de porqué aquellos ahora eran los que tenían dinero cuando siempre les había pertenecido a ellos”.

El protagonista, “Tato” (Paul Vega), es un hombre de 50 años que vive en la mediocridad. “Vivió y creció con mucho dinero, por lo tanto no necesitó aprender a trabajar, siempre lo tuvo todo, pero llegó a un punto de su vida donde ya no tiene dinero, la fortuna de la familia ya no está y no sabe hacer nada, no sabe trabajar, es un inútil y se ve en la situación de tener que recurrir a la trampa para poder solventar su estilo de vida”.

Reconoce el director que en muchas de las familias, por lo menos en Perú y en México, está la cultura donde la madre malcría al hijo dándole todo y que luego espera de él una calidad moral que no se construyó nunca, “es un ciclo enfermizo de cosas negativas. En Perú y en México y Latinoamérica probablemente, hay una devoción por el hijo varón, o hay una creencia de que es inútil y que por lo tanto hay que darle todo”.

SINOPSIS

El boom inmobiliario está haciendo rica a mucha gente. Pero “Tato”, un inmaduro hombre de 50 años, lo ha perdido todo. Ha regresado a vivir con su excéntrica madre, “Rosa”, quien lo humilla cada vez que puede con la esperanza de mantenerlo dentro de su decrépita mansión. Desesperado por obtener independencia económica, “Tato” vende la casa sin el consentimiento de ella. Para hacerle creer que aún vive dentro de su viejo cuarto, “Tato” la coloca en un espacio vagamente similar, cubierto de cortinas de plástico para crear la ilusión de que la casa está siendo restaurada por su valor histórico.

Funciones

Miércoles 25 de noviembre a las 16:10 horas, en Cinemex Sania en la sala 9 y el jueves 26 de noviembre a las 16:50 horas en Cinemex Sania en la sala 2.

JL