José Fors enamora en “Ni tuyo, ni mía”

“Roberto” (Tony Dalton) y “Amanda” (Alejandra Barros), son una pareja monótona, cuya rutina cambia por completo cuando “Roberto” conoce a “Lía” (Prakriti Maduro), una bailarina de flamenco que lo enamora con su vitalidad. Al descubrir esto, “Amanda” toma la decisión de formar una alianza con la persona menos pensada: “Diego” (José Fors), un músico callejero que toca frente a su oficina y que, casualmente, es pareja de “Lía”. Juntos, “Diego” y “Amanda”, buscarán la forma de atraer a sus respectivas parejas, sin sospechar que en el camino formarán un lazo entrañable y descubrirán nuevas formas de vivir y amar.

Así es como inicia la cinta mexicana “Ni tuyo, ni mía” de la directora Sandra Solares, la cual participa por el Premio Mezcal en la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), misma que tendrá su estreno hoy, 24 de noviembre, en el Teatro Diana, para posteriormente y si las condiciones de la pandemia lo permiten, estrenar en salas de cine en abril del 2021.

En esta comedia, los protagonistas son Alejandra Barros, José Fors, Prakriti Maduro y Tony Dalton, donde una pareja de “desconocidos” (Barros y Fors), que al parecer no tiene nada en común, al enterarse de que sus parejas mantienen una relación, buscarán atraerlas de nuevo, sin imaginar todo lo que pasará en el camino.

“Se trata de personajes diferentes dándose la oportunidad de conocerse y dándose cuenta de que pueden enriquecerse y caerse muy bien. No es necesario que estén en el mismo giro o sean del mismo tipo de persona. Y el hecho de que tengan el pretexto de conocerse y de estar juntos, crea esta amistad entre ellos”, comparte en entrevista la directora.

Por su parte José interpreta a un músico, como lo es él en la vida real: “Tiene muchas cosas que ver con lo que he vivido y con gente que conozco. Él es muy intelectual, yo no, pero lo que puedo sacar de experiencia propia, es que muchos cuates se parecen a este personaje. La experiencia fue increíble, nunca había hecho una película, nunca había visto el rodaje de una, todo el equipo de Sandra me cayó súper bien”. Apunta que no hay “buenos o malos” en la cinta.

Para Prakriti hubo dos retos en la filmación, porque recién se había convertido en mamá de mellizos y en el set entre cortes tenía que cuidarlos y alimentarlos, pero contó con el apoyo de la producción.

El otro reto fue que tenía que bailar flamenco: “El reto empieza desde la propuesta que tan pronto Sandra me comentó, le dije que sí. A mí de los procesos actorales me encanta cuando el personaje es diferente a ti y tiene formas diferente formas de ver la vida”.

Tony también agradeció a la directora formar parte de su proyecto: “Cuando me llegó el guion me encantó, sabía que me la iba a pasar muy bien, estuvo increíble”, en tanto, Alejandra compartió que fue una grata sorpresa conocer a Fors y Prakriti, “que increíble es hacer lo que más te gusta con gente que acabas admirando y respetando tanto”.

SANDRA SOLARES. La directora buscó imprimir tanto la comedia como la reflexión en su cinta. CORTESÍA

SABER MÁS

Más sobre Sandra Solares

Productora, directora y guionista; ha sido responsable de la producción de más de 40 largometrajes.

Recibió el premio Casa de las Américas por realización en Madrid, España, de su corto “A la otra”, el cual también ganó la sexta jornada de cortometraje como Mejor corto de ficción, Dirección y Edición, entre otros.

En 2018 escribió, produjo y dirigió su primer largometraje de ficción, “Ni tuyo, ni mía”.

EL DATO

Para la agenda

“Ni tuyo, ni mía” se proyecta hoy 24 de noviembre en el Teatro Diana, a las 19:00 horas, con presencia de elenco. La función será a beneficio de las instituciones: ONI, Cruz Roja, Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, Leones Negros, Córdica 21, Albergue infantil Los Pinos, Una oportunidad de vida y Fundación Universidad de Guadalajara.

• Otra función: Miércoles 25 de noviembre, en la Cineteca FICG Sala 5, a las 19:50 horas.

