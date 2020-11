FICG: “Yo Fausto”, una mirada a la esquizofrenia

Como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), compite por el Premio Mezcal la cinta mexicana “Yo Fausto”, dirigida por Julio Berthely, protagonizada por Christian Vázquez, Arcelia Ramírez, Amparo Barcia y Carlos Aragón. El proyecto toma como contexto la salud mental, el protagonista desarrolla esquizofrenia y esto lo afecta a él y los integrantes de su familia.

“Tanto para Christian, como para mí y mucha gente de la película, el hecho de haber abordado este tema, nos cambió de alguna manera la percepción que teníamos de los padecimientos mentales y nos creó esta conciencia de entender que la salud mental es tan importante como la física”, comparte Julio.

Tras dirigir varios cortometrajes premiados, el realizador se sentía listo para dar el salto a la larga duración. “Siempre he sido muy de procesos, de no querérmelos brincar. Tomo la decisión de querer contar una historia alrededor de una familia, pero abordarla desde un punto de vista más realista, en el sentido de mostrar todas sus caras, que no por el hecho de tener lazos sanguíneos quiere decir que las relaciones sean buenas y que no pueda existir la posibilidad de una fragmentación dentro de la misma familia, mostrar el lado oscuro del núcleo familiar mexicano”.

Tenía muy claro Julio que para que se diera lo que él se estaba planteando, tenía que ser a partir de un suceso que le pasara a uno de los integrantes de la familia, que ese hecho generara el conflicto que afecta a todos. “Al mismo tiempo estaba terminando de leer ‘Fausto’ de Goethe y pude traer la analogía fáustica y meterla en ese núcleo familiar”. Fue así que decidió que el personaje central padeciera esquizofrenia.

“Al momento de tomar esa decisión y comenzar a involucrarme el mundo de la esquizofrenia, investigar, entrevistarme con doctores, ir a hospitales y convivir con enfermos, se abrió un mundo ajeno y diferente, con tanta fuerza que terminó convirtiéndose en el eje dramático de la película”.

Tras esa experiencia, Julio llevó a su elenco a vivirla también, para darle mayor credibilidad al proyecto. La cinta se rodó en México y Barcelona.

Ahora, “Yo Fausto” buscará cerrar el tema de su distribución para encontrar una fecha de estreno comercial.

¿DE QUÉ VA?

SINOPSIS

“Fausto” intenta escapar de la opresión de su padre “Bael” yéndose a estudiar fotografía a Barcelona, donde conoce y embaraza a “Carmen”. Juntos regresan a México y “Fausto” es diagnosticado con esquizofrenia. La enfermedad, la frustración y la depresión lo empujan a un trágico final.

Agéndalo

Funciones

Hoy, miércoles 25 de noviembre, 16:40 horas, Cineteca FICG - Sala 1 Guillermo del Toro

Jueves 26 de noviembre, 17:30 horas, CINEFORO

Viernes 27 de noviembre, 16:00 horas, Cineteca FICG - Sala 1 Guillermo del Toro.

JL