Este jueves 9 de octubre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.33 pesos por unidad en promedio, lo que representa una apreciación del 0.34% de la moneda mexicana, respecto al cierre del miércoles.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 9 de octubre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.3477 pesos por dólar para este jueves 9 de octubre.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves 9 de octubre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 16.90 18.79 BBVA Bancomer 17.48 18.61 Banorte 17.55 18.70 Citibanamex 17.77 18.79 Scotiabank 16.30 19.20

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

