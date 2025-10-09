Jueves, 09 de Octubre 2025

Peso mexicano SALTA sobre el dólar al arranque de este jueves 9 de octubre

La divisa mexicana amanece este jueves 9 de octubre con una tendencia a la apreciación frente al dólar

Por: Anel Solis

Hoy, 9 de octubrre, el peso mexicano registra avances frente al dólar. UNSPLASH/ W. Gunkel

Este jueves 9 de octubre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.33 pesos por unidad en promedio, lo que representa una apreciación del 0.34% de la moneda mexicana, respecto al cierre del miércoles.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 9 de octubre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.3477 pesos por dólar para este jueves 9 de octubre.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy jueves 9 de octubre de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta
Afirme 17.50  19.00
Banco Azteca 16.90  18.79
BBVA Bancomer 17.48  18.61
Banorte 17.55  18.70
Citibanamex 17.77  18.79
Scotiabank 16.30  19.20

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

