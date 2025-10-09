Este jueves 9 de octubre, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.El precio del dólar se cotizó en 18.33 pesos por unidad en promedio, lo que representa una apreciación del 0.34% de la moneda mexicana, respecto al cierre del miércoles.El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.3477 pesos por dólar para este jueves 9 de octubre.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS