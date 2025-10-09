Horóscopo Negro para HOY 9 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). La Luna creciente en Acuario despierta tu lado rebelde, tu necesidad de romper esquemas y buscar experiencias que te saquen de lo de siempre.TAURO (21 abril-20 mayo). Por fin entiendes que lo que no entra en tu vida no es una pérdida, simplemente no tenía que estar. Y aunque tu naturaleza es aferrarte a lo que amas con uñas y dientes, este fin de semana el reto será enfocarte en lo que sí tienes.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Este fin de semana puede que aparezca de nuevo algún tema del pasado, alguien que busca remover lo que ya dabas por cerrado. No te dejes arrastrar por nostalgias ni por promesas vacías, porque no lo necesitas. CÁNCER (22 junio-22 julio) Vamos Cáncer, este finde tienes que recuperar tu brillo, aunque sea poco a poco. Permítete descansar, mimarte, reír, rodearte de quienes te entienden sin que tengas que dar explicaciones. LEO (23 julio-22 agosto). Cuando la Luna se mueva a Piscis, tu intensidad cambiará de escenario: ya no se trata solo de mostrarte fuerte, sino de mirar dentro, reconocer lo que te dolió y entender que todo lo que se fue de tu vida no fue una pérdida, fue un filtro. VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Eso sí, no te sorprendas si notas que alguien te observa demasiado o incluso que despiertas cierta envidia. A veces, tu paz molesta más que tus enfados Virgo, porque hay quien solo se siente cómodo cuando te ve jodido. LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Cuando la Luna transite por Piscis, la intensidad se trasladará dentro de ti: empezarás a pensar más de la cuenta, a analizar miradas, gestos y palabras.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). No te fíes de cualquiera, porque hay alguien que podría intentar desestabilizarte, y lo peor no es el ataque en sí (que ya estás acostumbrado), sino que te pille en un momento frágil. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagi, este fin de semana te toca enfrentar una verdad incómoda: llevas tiempo pensando en un cambio grande, y aunque te dé miedo, sabes que no puedes seguir posponiéndolo. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). La diferencia es que no estás en modo bronca gratuita: estás en modo guerrero que defiende lo que es justo, lo que es tuyo y lo que no vas a permitir es que se te pisotee más.ACUARIO (22 enero-19 febrero). La Luna creciente arranca en tu signo, y con ella llega esa mezcla de inquietud y necesidad de cambio que tanto te define. Vas a sentir un empujón para hacer algo distinto, para salir de lo establecido y darte un aire nuevo. PISCIS (20 febrero-20 marzo). No pospongas ni pongas excusas, sal, queda, muévete. Porque si te quedas encerrado demasiado tiempo, tus pensamientos se convierten en jaulas, y ahí sí que te pierdes.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO