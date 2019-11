Sigue la FIL en vivo desde tu celular

Este año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) transmitirá en vivo vía streaming algunos de sus eventos para aquellos fans que por alguna razón no pueden asistir a algunas conferencias, homenajes o presentaciones.

Además de poder agendar dichos eventos en la aplicación oficial de la FIL para un mayor control de actividades durante la celebración cultural, se podrá consultar los videos de algunas presentaciones a través de la página oficial fil.com,mx.

¿Cómo funciona?

Es muy sencillo, sólo tienes que estar al tanto del evento que deseas ver vía streaming (incluyendo algunos que no son para su ingreso general en la Expo Guadalajara), consultarlo en el link anterior y, tras seleccionar el evento en vivo, éste redireccionará a su cuenta oficial de Facebook, misma donde se publicará y guardará para una consulta posterior.

¿Qué eventos se podrán ver vía streaming?

A continuación la lista completa dividida por fechas:

Sábado 30 de noviembre

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a David Huerta - 11:00

- 11:00 FIL Literatura Conmemoración de los 50 años de Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa - 17:30 a 18:50

Premio Nobel de la Paz 2016 - 19:30 a 20:50

Domingo 01 de diciembre

FIL Literatura: Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes - 12:00 a 13:50

Conferencia Magistral: “Historias de un vagabundo intelectual” - 17:00 a 17:50

Foro y encuentro: Gandhi y Desobediencia Civil - 18:00 a 19:50

Presentación de Libro “Cured” - 19:30 a 20:20

Presentación del libro “El Naufragio de las civilizaciones - 20:00 a 20:50

Lunes 02 de diciembre

Encuentro de Promotores de Lectura: “Lectura e Inclusión” - 12:30 a 13:30

Luisito Comunica - 17:00 a 17:50

- 17:00 a 17:50 Gala de El Placer de la Lectura - 18:0 - 19:20

Martes 03 de diciembre

Encuentro de Promotores de Lectura: Conferencia “Lectura e Inclusión” - 11:00 a 11:50

FIL Joven: “Mil Jóvenes” - 17:00 a 18:20

FIL Joven: Conferencia de Gandhi - 17:30 a 18:20

Homenaje a Bibliófilo José Luis Martínez; Reconocimiento a Miguel León-Portilla, y Ascensión Hernández Triviño - 18:30 a 19:20

Presentación de libro “Recuerdos del Futuro” - 19:00 a 19:50

Miércoles 04 de diciembre

FIL Joven: “Mil Jóvenes” con Margo Glantz - 17:00 a 18:20

Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz - 19:30 a 20:50

- 19:30 a 20:50 Seminario “Paz: visiones, estrategias, luchas”. En nuestra mesa no existen los muros. Las patronas y el compromiso humanitario - 19:00 a 19:50

Jueves 05 de diciembre

Somos Lectores. Somos Booktubers .- 10:00 a 11:50

.- 10:00 a 11:50 Charla: “Feminismo para Centennials” - 10:30 a 11:50

Programa del Salón del Cómic: El Mundo de Frank Miller - 12:00 a 13:50

Mil Jóvenes con élmer Mendoza - 16:30 a 17:50

Mil Jóvenes con Ángeles Mastretta - 18:30 a 19:50

Presentación del libro “Drácula: El Origen” - 19:00 a 19:50

Viernes 06 de diciembre

Charla: “(Re) hacer el amor: nuevas relaciones y otras formas de estar cerca” -11:30 a 12:50

Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta Mesa: “Tapatíos de corazón” - 12:00 a 13:00

Mil jóvenes con Antonio Lazcano - 16:30 a 17:50

Conferencia: “Las estrellas: cocinas cósmicas” -19:30 a 20:50

Sábado 07 de diciembre

Domingo 08 de diciembre

Balance FIL 2019 - 11:00

Cambio de estafeta, Sarjah invitado de honor 2020 - 13:00

invitado de honor 2020 - 13:00 Lenguas de la Madre Tierra, in Memoriam Francisco Toledo - 17:00

Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Adriana Malvido - 17:30 a 18:20

Con estas facilidades, no hay pretexto para no estar al tanto de lo que sucede en el mundo de la literatura, sin embargo, como no todos los eventos se transmitirán, podrás tomar de pretexto para ir directamente, adquirir algunos libros y pasear por los pasillos especialmente diseñados para la edición 33, donde India es el país invitado de este año.

La Feria Internacional del Libro se llevará a cabo del 30 de noviembre al 08 de diciembre en la Expo Guadalajara, donde podrás hacer diferentes actividades y pasar una semana llena de letras y cultura por toda la ciudad.

AC