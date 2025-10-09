Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 al húngaro László Krasznahorkai "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".La academia le define en un comunicado como un "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos".Krasznahorkai se convirtió en el segundo acreedor al galardón luego de que Imre Kertész lo recibiera en 2002.En las distintas librerías del Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra a Krasznahorkai entre sus catálogos. Sin embargo, hay algunos títulos que aparecen agotados, por lo que recomendamos preguntar a cada uno de los negocios. A continuación te mostramos lo ofertado en el Fondo de Cultura Económica, Librerías Gandhi y El Sotano.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB