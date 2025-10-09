Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 al húngaro László Krasznahorkai "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

La academia le define en un comunicado como un "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos".

Krasznahorkai se convirtió en el segundo acreedor al galardón luego de que Imre Kertész lo recibiera en 2002.

¿Dónde comprar y cuánto cuestan sus libros?

En las distintas librerías del Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra a Krasznahorkai entre sus catálogos. Sin embargo, hay algunos títulos que aparecen agotados, por lo que recomendamos preguntar a cada uno de los negocios. A continuación te mostramos lo ofertado en el Fondo de Cultura Económica, Librerías Gandhi y El Sotano.

En el Fondo de Cultura Económica

Guerra y guerra en editorial Acantilado a $553 pesos

en editorial Acantilado a $553 pesos Al norte la montaña al sur el lago al oeste el camino al este el río en editorial Acantilado a $301 pesos

en editorial Acantilado a $301 pesos El barón Wenckheim vuelve a casa en editorial Acantilado a $975 pesos

en editorial Acantilado a $975 pesos Ha llegado Isaías en editorial Acantilado a $227.50 pesos

en editorial Acantilado a $227.50 pesos Melancolía de la resistencia en editorial Acantilado a $591.50 pesos

en editorial Acantilado a $591.50 pesos Tango satánico en editorial Acantilado a $549.50 pesos

En librerías Gandhi

El barón Wenckheim vuelve a casa en editorial Acantilado a $731 pesos

en editorial Acantilado a $731 pesos Tango satánico en editorial Acantilado a $589 pesos

en editorial Acantilado a $589 pesos Y Seiobo descendió a la Tierra en editorial Acantilado a $821 pesos

en editorial Acantilado a $821 pesos Tango satánico (ebook) en editorial Acantilado a $229 pesos

(ebook) en editorial Acantilado a $229 pesos Relaciones misericordiosas en editorial Acantilado a $386 pesos

en editorial Acantilado a $386 pesos Melancolía de la resistencia en editorial Acantilado a $634 pesos

En El Sotano

Tango satánico en editorial Acantilado a $645 pesos

en editorial Acantilado a $645 pesos Relaciones misericordiosas en editorial Acantilado a $386.25 pesos

en editorial Acantilado a $386.25 pesos Melancolía de la resistencia en editorial Acantilado a $633.75 pesos

en editorial Acantilado a $633.75 pesos Guerra y guerra en editorial Acantilado a $592.50 pesos

en editorial Acantilado a $592.50 pesos Y Seiobo descendió a la Tierra en editorial Acantilado a $821.25 pesos

en editorial Acantilado a $821.25 pesos Ha llegado Isaías en editorial Acantilado a $243.75 pesos

en editorial Acantilado a $243.75 pesos Al norte la montaña al sur el lago al oeste el camino al este el río en editorial Acantilado a $322.50 pesos

en editorial Acantilado a $322.50 pesos El barón Wenckheim vuelve a casa en editorial Acantilado a $731.25 pesos

