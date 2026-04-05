Transportistas y productores del campo en México confirmaron el paro nacional programado para este lunes 6 de abril, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en al menos 20 entidades del país.

La movilización tiene como objetivo exigir mayor seguridad, el freno a las extorsiones y el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno.

En un posicionamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que la decisión de llevar a cabo el paro, previsto a partir de las 7:00 horas, responde al abandono institucional, los niveles de inseguridad y la falta de condiciones dignas para quienes participan en el traslado de mercancías en México.

Asimismo, advirtieron sobre la crisis que impacta el abasto y los precios de los alimentos.