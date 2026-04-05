Domingo, 05 de Abril 2026

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EN VIVO los detalles de bloqueos carreteros de transportistas y agricultores

Transportistas y agricultores mexicanos anunciaron que el paro nacional programado para este lunes 6 de abril se mantiene firme, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en 20 estados

El Informador

Transportistas y productores del campo en México confirmaron el paro nacional programado para este lunes 6 de abril, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en al menos 20 entidades del país.

La movilización tiene como objetivo exigir mayor seguridad, el freno a las extorsiones y el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno.

En un posicionamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que la decisión de llevar a cabo el paro, previsto a partir de las 7:00 horas, responde al abandono institucional, los niveles de inseguridad y la falta de condiciones dignas para quienes participan en el traslado de mercancías en México.

Asimismo, advirtieron sobre la crisis que impacta el abasto y los precios de los alimentos.

Confirman paro nacional de transportistas y campesinos; vías que podrían verse afectadas en Jalisco


La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano confirmaron que este lunes realizarán un bloqueo indefinido. El paro iniciaría a las 7 de la mañana y tendría presencia en más de 20 estados del país, lo que podría provocar afectaciones generalizadas en la movilidad y transporte de mercancías. 

 

Aunque en Jalisco organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Amigos por el Campo han informado que no participarán no se descartan algunos posibles bloqueos en el estado que iniciarían desde las 7 de la mañana.

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas


La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que no existe ninguna razón para que productores del campo y transportistas realicen un paro nacional este lunes 6 de abril, el cual contempla bloqueos carreteros en al menos 20 estados.

 

A través de un comunicado, la Segob señaló que el Gobierno de México “siempre ha estado abierto al diálogo” y que estará “informando y atendiendo” cualquier manifestación que se presente este lunes.

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas


A través de sus redes sociales, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reiteró, en un comunicado, su compromiso con el fortalecimiento del tejido social como una vía para construir un país más incluyente, solidario y con mayores oportunidades de desarrollo.

 

En su posicionamiento, el organismo empresarial subrayó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la cohesión social, al considerar que esta es clave para generar entornos más estables y propicios para el crecimiento económico.

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