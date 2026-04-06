Tras el inicio del paro nacional que implica diversos bloqueos carreteros, convocado por la Asociación Nacional Transportista (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el gobierno de la República ha atendido la mayoría de las demandas de los miembros de estos sectores.

En conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que no hay razón para las movilizaciones de protesta, ya que hay total disposición de las autoridades para escuchar y resolver sus peticiones.

Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a transportistas y productores del campo a privilegiar el diálogo y no afectar los derechos de terceros.

¿Qué estados han sido afectados por el paro nacional de transportistas y agricultores?

Por su parte, el subsecretario de la Segob, César Yáñez, informó que hasta esta tarde se han registrado 11 bloqueos carreteros totales o parciales, de los cuales se levantó el de la caseta La Venta de la autopista México-Toluca.

Detalló que son nueve los estados con algún bloqueo carretero: México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con un total de más de mil participantes.

¿Qué exigen los transportistas y agricultores con el paro nacional?

De acuerdo con las organizaciones, el llamado al paro nacional surgió de la falta de respuestas del Gobierno de México frente a la inseguridad, los altos costos operativos y la crisis en el campo.

El paro, señalaron, surge como respuesta a lo que califican como abandono institucional, incremento de la violencia en carreteras, extorsiones en retenes y el encarecimiento de insumos, lo que ha colocado tanto al transporte de carga como al sector agrícola en una situación crítica.

Las organizaciones convocantes indicaron que la movilización responde a una crisis que afecta directamente al transporte de carga y al campo mexicano, destacando la inseguridad en carreteras, donde se han registrado robos, extorsiones, homicidios y desapariciones de operadores.

También señalaron el impacto de los altos costos de operación, especialmente el precio del combustible, así como los peajes y la falta de condiciones justas para el desarrollo del transporte.

En el sector agrícola, denunciaron una caída en la producción derivada de importaciones, el encarecimiento de fertilizantes, semillas y diésel, la falta de apoyos, así como problemas derivados de la sequía y la ausencia de precios de garantía para productos como maíz y trigo.

Entre sus principales exigencias se encuentran mayor seguridad en carreteras, eliminación de presuntos actos de corrupción en retenes, reducción de cargas fiscales como el IEPS al diésel, establecimiento de precios justos para los productores, freno a importaciones de granos y apoyos directos sin intermediarios.

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MB