El bloqueo de transportistas y agricultores en la caseta de la autopista México-Toluca, en la zona de La Venta, en Cuajimalpa, Ciudad de México, cumple cinco horas, lo que ha generado largas filas de vehículos e incluso pasajeros de transporte público han tenido que descender de las unidades para seguir a pie su camino .

¿Cómo va el paro camionero en la autopista México-Toluca?

Desde las 08:30 de la mañana, alrededor de 150 campesinos identificados como Agricultores Unidos del Volcán se concentran en la caseta que establece los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, y horas más tarde levantaron las plumas de peaje y permitieron el paso libre de vehículos sin pago.

A las 11:00 horas, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó un operativo con ponchallantas para impedir el avance vehicular . La medida provocó un cierre prácticamente total y ha generado filas de hasta cinco kilómetros de automóviles detenidos.

¿Qué opinan los pasajeros afectados de los bloqueos carreteros en CDMX?

A bordo de autobuses con destino a Observatorio y Tasqueña, los usuarios han mostrado desesperación. "Llevamos más de cuatro horas sin movernos, nadie nos dice qué está pasando. Tengo que llegar a trabajar", relató Mariana López, quien decidió descender de la unidad junto con otros pasajeros.

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Ante la falta de alternativas, decenas de personas han optado por caminar entre los vehículos detenidos . "Nos dicen que esto va para largo, mejor nos bajamos a ver si encontramos otro transporte más adelante", comentó José Ramírez, mientras avanza con su mochila.

Familias, estudiantes y trabajadores caminan varios kilómetros para intentar llegar a la Ciudad de México. "Es desesperante, no hay información y el tráfico no se mueve", dijo una joven que se dirige hacia la zona de Tasqueña.

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Por su parte, los manifestantes aseguraron que la protesta responde a la falta de atención de autoridades federales en temas de seguridad en carreteras y apoyo al campo. "No queremos afectar a la gente, pero no nos dejan otra opción. Llevamos meses pidiendo ayuda y no hay respuesta", señaló uno de los agricultores.

JM

