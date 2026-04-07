Para los mexicanos, comer tacos no es solo una necesidad básica, es un auténtico estilo de vida que celebramos con orgullo todos los días, pero muy especialmente cada 31 de marzo durante el Día del Taco. Cada año, la competencia por el trono gastronómico nacional estuvo más reñida y deliciosa que nunca.

La famosa plataforma de delivery Uber Eats lanzó un ranking anual, revelando cifras de consumo que nos dejan con el ojo cuadrado. Durante el 2024, se registraron más de 24 millones de órdenes de tacos a nivel nacional, demostrando que nuestra pasión por este platillo sigue rompiendo todos los récords posibles.

El nuevo podio taquero: Guadalajara da la gran sorpresa

Como era de esperarse por su densidad poblacional, la Ciudad de México mantuvo su corona indiscutible en el primer lugar del ranking. Los capitalinos realizaron más de 8 millones de pedidos , una cantidad tan masiva que, según la aplicación, equivaldría a llenar la plancha del Zócalo casi 27 veces.

Pero la verdadera noticia que nos llena de orgullo aquí en El Informador es que Guadalajara escaló posiciones para arrebatarle el segundo lugar nacional a la Sultana del Norte . Los tapatíos sumaron más de 3.5 millones de órdenes, suficientes para abarrotar nuestra icónica Plaza de la Liberación más de nueve veces.

Por su parte, Monterrey tuvo que conformarse con la medalla de bronce en esta ocasión, cayendo al tercer puesto del listado . A pesar de este ligero tropiezo, los regios siguen siendo clientes frecuentes y muy leales de las más de 12 mil taquerías que actualmente están registradas y disponibles en la aplicación.

Los reyes del menú: del pastor tradicional a la revelación vegana

¿Qué pedimos exactamente cuando tenemos antojo? Los clásicos nunca mueren, y los tacos al pastor, de bistec, de asada y los dorados siguen dominando ampliamente las preferencias . Sin embargo, el ranking destacó que los tacos de suadero fueron la gran revelación de la temporada, incrementando sus ventas de forma verdaderamente explosiva.

Las nuevas tendencias alimenticias también se hicieron presentes con fuerza en este reporte anual. Para quienes buscan alternativas deliciosas sin carne, los tacos de papa se coronaron como la opción vegana más popular, demostrando que la gastronomía mexicana sabe adaptarse a todos los paladares sin perder su esencia tradicional.

Por supuesto, un buen taco jamás estará completo sin su respectiva salsa, ese toque mágico y picante que eleva cualquier bocado. Los usuarios de la plataforma coronaron a la salsa verde, la roja, la de aguacate y la de chipotle como las guarniciones absolutamente indispensables para acompañar sus pedidos diarios.

Datos curiosos, devoción extrema y cómo aprovechar las promociones

La fiebre taquera llegó a niveles insospechados gracias a dos usuarios verdaderamente apasionados, uno residente de la capital y otro de San Luis Potosí. Ambos empataron con el codiciado título de los "más taqueros" del país al realizar un pedido monumental de 250 tacos en una sola orden a través de la app.

Esta devoción está respaldada por la ciencia y las estadísticas oficiales de nuestro país. Según datos compartidos por el Inegi y Statista, más del 90% de los mexicanos consumen tacos al menos una vez a la semana, y un contundente 70% los considera su comida favorita absoluta por encima de cualquier otra.

Aquí te dejamos una lista de tips rápidos para sacarle el máximo provecho a esta semana taquera:

• Explora lo local: Busca taquerías de tu colonia en la app para descubrir nuevas joyas culinarias.

• Aprovecha los combos: Revisa la sección de ofertas especiales para ahorrar en tu envío.

• Atrévete a variar: Si siempre pides pastor, dale una oportunidad al suadero o a los tacos de papa.

No importa si prefieres tortilla de maíz o de harina, con copia o sencillos; lo vital es celebrar nuestra rica herencia culinaria. Abre tu aplicación, elige tus favoritos y únete a los millones de mexicanos que hoy rendirán un merecido homenaje al rey indiscutible de nuestra gastronomía. ¡Buen provecho!

Para los mexicanos, comer tacos no es solo una necesidad básica, es un auténtico estilo de vida. SUN / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA