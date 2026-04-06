Hasta este momento, las carreteras de Jalisco amanecen sin bloqueos por manifestaciones, de acuerdo con reportes de la Policía Vial.

De acuerdo con reportes de la dependencia, en la Autopista Acatlán de Juárez vía Ciudad Guzmán no se registran bloqueos.

Lo mismo sucede en la carretera estatal entronque con la carretera Federal en Tepatitlán; al momento no se registra movilización.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano confirmaron que este lunes realizarán un bloqueo indefinido en varias carreteras del país.

El paro iniciaría a las 7 de la mañana y tendría presencia en más de 20 estados del país, lo que podría provocar afectaciones generalizadas en la movilidad y transporte de mercancías.

Aunque en Jalisco organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Amigos por el Campo anunciaron que no participarán, no se descartan algunos posibles bloqueos en el estado por transportistas particulares. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga hizo un llamado a sus asociados para que estén atentos al posible paro nacional y megabloqueo de transportistas programado para este lunes 6 de enero.

En una circular emitida a todos sus afiliados, la Canacar comentó que dicha movilización contempla la participación de transportistas y organizaciones campesinas y que traería afectaciones relevantes en la movilidad nacional y en las cadenas de logística.

Se prevén cierres totales o parciales en carreteras federales, accesos a grandes ciudades y corredores logísticos clave.

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OB