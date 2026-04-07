Ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, el día de ayer transportistas y productores del campo dieron inicio a un paro nacional indefinido, con el que se bloquearon distintas carreteras y puntos estratégicos de acceso en el país.

Por el movimiento, encabezado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se reportaron afectaciones en al menos 12 estados.

Los primeros puntos donde se presentaron los manifestantes fueron en Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos; posteriormente, se fueron extendiendo a Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán.

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A diferencia de otras protestas, en esta ocasión las afectaciones no fueron generalizadas. Al asegurar que las autoridades federales han atendido gran parte de las demandas de estos sectores, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló una escasa participación en el paro nacional.

Más tarde, la dependencia informó la reducción de los bloqueos carreteros a la mitad, destacando la intervención institucional y los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México. De este modo, para las 18:00 horas de ayer solo permanecían cinco bloqueos carreteros de los once reportados por la Segob.

¿Hay bloqueos carreteros este martes 7 de abril?

A pesar de la reducción de bloqueos reportada por la Secretaría de Gobernación, esta mañana la Guardia Nacional de Carreteras y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) continúan reportando cierres carreteros por la presencia de manifestantes.

Algunos de los puntos afectados son:

Cierre parcial a la circulación en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la plaza de cobro Huitzo. Reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Cierre parcial a la circulación en la carretera Guamúchil-Guasave, a la altura del Puente Sinaloa. Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

En Michoacán, cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del km 134+300, en la carretera Maravatío-Contepec, a la altura de la caseta de cobro "Contepec". Sin ruta alterna.

Así puedes saber qué carreteras están bloqueadas este martes 7 de abril

Si debes transitar por alguna de las carreteras o autopistas del país, es fundamental que te mantengas informado sobre los puntos cerrados por la presencia de transportistas y agricultores. Puedes mantenerte al tanto de las afectaciones a través de medios oficiales:

Cuenta de X de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE): https://x.com/CAPUFE

Cuenta de X de la Guardia Nacional de Carreteras, donde se brinda información sobre las condiciones de vialidad en carreteras federales: https://x.com/GN_Carreteras

Cuenta de Facebook de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)

¿Cuáles son los motivos del paro nacional de transportistas y agricultores?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene como objetivo denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno federal en noviembre de 2025, cuando hubo varios días de bloqueos.

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras con la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Por otro lado, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública, entre ellas retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo, unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene" , enfatizó el FNRCM en un mensaje en redes sociales.

Con información de EFE y SUN

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MB

