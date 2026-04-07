Frente frío 43 en México: ¿Qué estados tendrán lluvias y -10 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frente frío 43 provocará un marcado descenso de temperaturas y precipitaciones severas en gran parte del territorio del país.

Este fenómeno meteorológico se extenderá rápidamente sobre el norte del país y adquirirá características de estacionario al posicionarse sobre el centro del Golfo de México.

Al interactuar con una vaguada en altura, desatará una fuerte inestabilidad climática que afectará las rutinas diarias de millones de mexicanos durante los próximos cinco días, exigiendo máxima precaución.

Lluvias en el país por el frente frío 43

Las precipitaciones más intensas castigarán severamente a 12 entidades federativas, incluyendo a Puebla, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

Estas condiciones de lluvia persistirán de manera ininterrumpida hasta el próximo jueves 9 de abril. Por esta razón, las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas urbanas y rurales vulnerables.

Los expertos pronostican temperaturas mínimas que podrían desplomarse hasta los -10 grados centígrados, acompañadas de severas heladas durante las madrugadas en algunas zonas altas y montañosas del país.

Estas condiciones gélidas afectarán principalmente a las regiones serranas del norte. Asimismo, en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba, existe una alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve, regalando postales invernales en plena primavera.

Calor extremo en estas regiones del país

Curiosamente, mientras una parte del país literalmente se congela, otra docena de estados experimentará un calor verdaderamente sofocante. Entidades del occidente, sur y sureste registrarán temperaturas máximas que oscilarán peligrosamente entre los 40 y 45 grados centígrados.

Esta situación demuestra la impresionante dualidad de este sistema frontal en el territorio nacional, obligando a la población a adaptarse rápidamente a condiciones térmicas diametralmente opuestas en cuestión de pocos kilómetros.

Clima en Jalisco esta semana

En el estado de Jalisco, el pronóstico oficial indica intervalos de chubascos y algunas lluvias aisladas, acompañados de un ambiente bastante caluroso durante la tarde.

Aunque el impacto directo y destructivo del frente frío será considerablemente menor en esta región occidental, es vital mantenerse bien hidratado, usar ropa ligera y no confiarse ante los cambios bruscos de temperatura que suelen presentarse al caer la noche en la zona metropolitana de Guadalajara.

Tips rápidos y esenciales para enfrentar el clima extremo esta semana:

Revisa el pronóstico local actualizado antes de salir de casa.

Lleva siempre paraguas o impermeable si vives en el oriente, centro o norte del país.

Abrígate en múltiples capas si habitas en zonas altas para evitar enfermedades respiratorias agudas.

Mantente hidratado, busca la sombra y usa protector solar si te encuentras en los estados con alerta por altas temperaturas.

Conduce con extrema precaución ante el pavimento mojado.

¿Cómo impactará el frente frío 43 al país?

En resumen, el paso del frente frío 43 nos recuerda la enorme imprevisibilidad del clima primaveral en la República Mexicana. Ya sea que enfrentes las intensas lluvias torrenciales en Veracruz, las crudas heladas en la sierra norteña o el calor abrasador en las costas del Pacífico, la prevención ciudadana será tu mejor y más confiable aliada durante estos cinco días de variaciones meteorológicas extremas. No bajes la guardia y protege a los miembros más vulnerables de tu familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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