Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que no existe ninguna razón para que productores del campo y transportistas realicen un paro nacional este lunes 6 de abril, el cual contempla bloqueos carreteros en al menos 20 estados.

A través de un comunicado, la Segob señaló que el Gobierno de México “siempre ha estado abierto al diálogo” y que estará “informando y atendiendo” cualquier manifestación que se presente este lunes.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse; sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición, a pesar de que no existen motivos y se afecta a terceros”, indicó Gobernación, al destacar las diversas mesas de diálogo que ha sostenido con ambos sectores.

La dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, señaló que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado reuniones para atender y dar solución, “en el corto plazo y de fondo”, a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos, derivadas del bajo precio internacional de estos.

“A nadie se le ha negado el apoyo”, recalcó la Secretaría de Gobernación.

Transportistas van a paro nacional

Transportistas y productores del campo informaron que mantienen el paro nacional para este lunes 6 de abril , ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que habrá bloqueos carreteros en distintos puntos del país desde temprana hora.

“¡Como transportistas, nos vamos al paro!”, afirmaron, al denunciar el alto precio del combustible, peajes injustos, inseguridad en las rutas y falta de respuesta por parte del gobierno.

Advirtieron que, sin el transporte, el campo no puede movilizar sus productos , al igual que las industrias.

“Los transportistas somos quienes hacemos posible que los alimentos lleguen a la mesa de las familias y los productos a las tiendas.

“Sin transporte, mujeres y hombres no podrían llegar a sus escuelas y trabajos”, indicaron la ANTAC y el FNRCM.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar sus viajes y a tener comprensión ante el paro nacional.

El pasado viernes, integrantes de la ANTAC y del FNRCM sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades federales durante alrededor de 12 horas, por lo que señalaron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el paro nacional.

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No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



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SV