Bloqueos carreteros: Segob reporta que se redujeron a la mitad

Al inicio de la jornada de este lunes, se registró una serie de movilizaciones que derivó en once bloqueos carreteros distribuidos en nueve estados del país, organizados por integrantes de diversas agrupaciones de agricultores y transportistas.

Tras la oportuna intervención institucional y la implementación de mecanismos de diálogo por parte del Gobierno de México, la cifra de afectaciones viales disminuyó durante el transcurso del día.

Como resultado de estas gestiones pacíficas, para las 18:00 horas se tenían registrados únicamente cinco bloqueos activos en carreteras, limitando la protesta a cinco entidades federativas.

Las autoridades federales han mantenido una coordinación permanente con los gobiernos estatales y los representantes de los sectores involucrados, buscando en todo momento la menor afectación a la ciudadanía y respetando el derecho a la libre manifestación.

Ante este panorama, el Gobierno de México exhorta formalmente a los integrantes de las organizaciones que aún mantienen los bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y a liberar las vialidades para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

El reporte oficial de las 18:00 horas detalla que las obstrucciones persisten en el norte y centro del territorio nacional, comenzando por el estado de Baja California, específicamente en la Carretera Federal 2D en el tramo Mexicali–San Luis Río Colorado, así como en Guanajuato, sobre la Carretera Federal 110 en la ruta Pénjamo–La Piedad.

Asimismo, las autoridades confirmaron que los tres bloqueos restantes se ubican en Michoacán, sobre la Autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta Contepec; en Tlaxcala, en la Carretera Federal 136 de la vía México-Veracruz; y en Morelos, sobre la Autopista Siglo XXI en las inmediaciones de Amilcingo.

Lista de bloqueos actuales

Baja California (Mexicali)

Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

Guanajuato

Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad

Michoacán

Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

Tlaxcala

Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

Morelos

Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

MF