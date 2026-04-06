La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), desde sus redes sociales, afirmó que hay razones para manifestarse y realizar un paro nacional este 6 de abril en respuesta al comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob). Los transportistas afirmaron que el Gobierno de México "desconoce la realidad que diariamente" enfrentan .

El comunicado de la Segob

El Gobierno de México afirmó el pasado domingo que no existe razón para que algunas organizaciones del campo y del transporte se manifiesten este lunes mediante cierres de carreteras . Sostuvo y reiteró que se han mantenido abiertas mesas de diálogo y han atendido las principales demandas de productores y transportistas.

En un comunicado, la dependencia señaló que diversos líderes de organizaciones del campo y transportistas han anunciado que cerrarán algunas carreteras. Sin embargo, sostuvo que tanto Segob como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han sostenido reuniones con productores agrícolas desde los últimos meses de 2025 para atender sus demandas.

Segob añadió que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado reuniones para dar solución, en el corto plazo y de fondo, a las necesidades de productores de granos básicos afectados por los bajos precios internacionales.

Según la dependencia, de noviembre a la fecha se dispusieron 3 mil 412 millones de pesos para compensar el precio de los granos a más de 40 mil 910 productores , a quienes, aseguró, se ha apoyado de manera directa.

X / @SEGOB_mx

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En el caso del transporte, indicó que se han mantenido reuniones con diversas organizaciones del sector, con participación de la Guardia Nacional (GN), para atender puntos de inseguridad en carreteras y quejas relacionadas con trámites.

Con base en ello, Gobernación aseguró que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse y consideró que algunas mantienen su postura "sin razón alguna", a pesar de que, dijo, no hay motivos para afectar a terceros.

La tajante respuesta de la ANTAC: Desconocen la realidad

Desde sus redes sociales, la ANTAC rechazó la postura del Gobierno de México y afirmó que "desconoce la realidad que diariamente" enfrentan "miles de transportistas, hombres-camión y operadores en las carreteras del país" .

Sentenció que minimizar las problemáticas de los transportistas, tales como " la grave inseguridad en carreteras [...], la falta de condiciones dignas de trabajo para el hombre-camión [...], los altos costos operativos que asfixian al sector, sin apoyos reales y efectivos [...], la burocracia excesiva en trámites que obstaculiza nuestra actividad [...], la falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas caídos en cumplimiento de su labor ", es mera ignorancia .

FB / ANTAC

En el comunicado, la asociación reconoció que han existido mesas de diálogo con las autoridades, Segob y Sader, "estas no han generado soluciones de fondo ni resultados tangibles que atiendan la magnitud de la crisis que vive el sector".

Para finalizar, la ANTAC reiteró las exigencias que los impulsan a movilizarse este 6 de abril. Son las siguientes:

Estrategias reales y efectivas de seguridad en carreteras.

Apoyo directo a transportistas afectados por la violencia.

Respaldo a viudas y huérfanos de compañeros caídos.

Simplificación administrativa en trámites.

Condiciones justas para la operación del transporte de carga.

¿Hay bloqueos este 6 de abril en Jalisco?

Hasta el final de la redacción de esta nota, las autoridades viales de Jalisco no han reportado la presencia de manifestantes en carreteras del estado.

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FF