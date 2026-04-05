La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano confirmaron que este lunes realizarán un bloqueo indefinido. El paro iniciaría a las 7 de la mañana y tendría presencia en más de 20 estados del país, lo que podría provocar afectaciones generalizadas en la movilidad y transporte de mercancías.

Aunque en Jalisco organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Amigos por el Campo han informado que no participarán no se descartan algunos posibles bloqueos en el estado que iniciarían desde las 7 de la mañana.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga hizo un llamado a sus asociados para que estén atentos al posible paro nacional y megabloqueo de transportistas programado para este lunes 6 de enero.

En una circular emitida a todos sus afiliados la Canacar comentó que dicha movilización contempla la participación de transportistas y organizaciones campesinas y que traería afectaciones relevantes en la movilidad nacional y en las cadenas de logística.

Se prevén cierres totales o parciales en carreteras federales, accesos a grandes ciudades y corredores logísticos clave.

¿Qué vías podrían verse afectadas en Jalisco?

De acuerdo con reportes difundidos por organizaciones y retomados por medios nacionales, en Jalisco se prevén afectaciones en:

Autopista Guadalajara – Colima

Autopista Guadalajara – México (vía Occidente)

Además, a nivel nacional también podrían verse afectadas rutas estratégicas como:

Carretera Federal 15D (Occidente)

Carretera 45 Panamericana

Vías hacia Michoacán, Guanajuato y Zacatecas

¿Qué se recomienda ante los bloqueos carreteros?

Ante el anuncio de bloqueos en distintos puntos del país, autoridades piden a la población tomar previsiones para evitar contratiempos y afectaciones en sus traslados.

Te compartimos las recomendaciones:

Salir con anticipación

Consultar rutas alternas

Mantenerse informados en tiempo real

Evitar viajes innecesarios

Con base en antecedentes y reportes preliminares los puntos críticos serían:

Autopistas de acceso a la Ciudad de México

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Cuernavaca

Corredores estratégicos en:

Bajío (Guanajuato, Querétaro y Zacatecas)

Centro (Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo)

Occidente (Jalisco, Michoacán y Sinaloa)

Noreste (Tamaulipas y Nuevo León)

Noroeste (Tijuana)

Norte (Chihuahua)

*Posibles afectaciones en cruces fronterizos y aduanas

MF