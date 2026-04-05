La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano confirmaron que este lunes realizarán un bloqueo indefinido. El paro iniciaría a las 7 de la mañana y tendría presencia en más de 20 estados del país, lo que podría provocar afectaciones generalizadas en la movilidad y transporte de mercancías. Aunque en Jalisco organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Amigos por el Campo han informado que no participarán no se descartan algunos posibles bloqueos en el estado que iniciarían desde las 7 de la mañana.La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga hizo un llamado a sus asociados para que estén atentos al posible paro nacional y megabloqueo de transportistas programado para este lunes 6 de enero.En una circular emitida a todos sus afiliados la Canacar comentó que dicha movilización contempla la participación de transportistas y organizaciones campesinas y que traería afectaciones relevantes en la movilidad nacional y en las cadenas de logística.Se prevén cierres totales o parciales en carreteras federales, accesos a grandes ciudades y corredores logísticos clave. De acuerdo con reportes difundidos por organizaciones y retomados por medios nacionales, en Jalisco se prevén afectaciones en:Además, a nivel nacional también podrían verse afectadas rutas estratégicas como:Ante el anuncio de bloqueos en distintos puntos del país, autoridades piden a la población tomar previsiones para evitar contratiempos y afectaciones en sus traslados. Te compartimos las recomendaciones:Con base en antecedentes y reportes preliminares los puntos críticos serían:Corredores estratégicos en:*Posibles afectaciones en cruces fronterizos y aduanasMF