Bloqueo de transportistas: ANTAC manda nuevo mensaje tras bloqueos del 06 de abril 2026

Este lunes 6 de abril de 2026, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano paralizaron las principales autopistas del país con un megabloqueo que desquició el tránsito desde las primeras horas del día; en medio del caos que se registró sobre todo en carreteras de la Ciudad de México, la ANTAC se hizo presente con un nuevo mensaje que de inmediato se viralizó en redes sociales.

¿Qué nuevo mensaje dejó la ANTAC en medio de los bloqueos a las carreteras de México?

Horas después de iniciar los cierres carreteros, la ANTAC lanzó un mensaje urgente al mediodía de este 06 de abril del 2026 que sacudió el panorama político y social de México.

En su nuevo comunicado, la organización respondió directamente a la Secretaría de Gobernación, dependencia federal que horas antes calificó las protestas como injustificadas argumentando que no existen razones suficientes para manifestarse:

"Hoy queremos hacer una denuncia pública. Quieren sabotear nuestra movilización, se está propagando información falsa a través de medios de comunicación y de las redes sociales de que el paro nacional convocado para este lunes 6 de abril de 2026 por parte de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se ha cancelado. Totalmente falso", explicó la vocera de la ANTAC Jeannet Chumacero.

"También este régimen está utilizando, como siempre, a los esquiroles del transporte y del campo para que exista confusión entre los transportistas y los agricultores (...) hoy responsabilizamos al gobierno sobre cualquier acción en contra de nuestros dirigentes del frente de la ANTAC, así como en contra de nuestros compañeros manifestantes. Les responsabilizamos de su integridad física, cualquier cosa que les suceda ustedes son responsables. Nosotros estamos realizando una movilización en base a un derecho constitucional y con base en grito de justicia", concluyó Chumacero.

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¿Qué se sabe de los bloqueos carreteros en México y por qué ocurrieron este 06 de abril?

Los manifestantes tomaron casetas estratégicas como La Venta en la México-Toluca y puntos clave en la México-Querétaro , exigiendo un alto inmediato a la ola de asaltos, extorsiones y asesinatos que sufren los operadores a diario. David Estévez, líder de la ANTAC, organizó la movilización justo después de la Semana Santa para maximizar la visibilidad del conflicto sin afectar a los vacacionistas, demostrando una estrategia calculada que busca obligar a las autoridades a negociar bajo presión.

El impacto logístico que asfixia a México. La magnitud del bloqueo genera un efecto dominó que golpea directamente la economía nacional y la cadena de suministro. Miles de toneladas de alimentos, mercancías y combustibles saturan rutas vitales como el Arco Norte, el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Siglo XXI.

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Por otro lado, los ciudadanos enfrentan retrasos masivos para llegar a sus centros de trabajo , mientras las cámaras empresariales como la Concamin advierten sobre pérdidas millonarias si el conflicto se prolonga. Los transportistas, sin embargo, piden comprensión a la población y subrayan que estas molestias temporales buscan un beneficio permanente: pacificar las rutas comerciales que sostienen al país.

JM

