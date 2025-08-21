El caso del “Lord Pádel” sigue avanzando y ahora su defensa ha utilizado un recuerdo legal para los imputados.

La defensa de Alejandro "N", conocido como “Lord Pádel”, su socio Othón "N", su hijo Germán "N" y su esposa Karla Alejandra "N", argumentó en audiencia de vinculación a proceso que la agresión ocurrida el 19 de julio en un club deportivo de Atizapán de Zaragoza se trató de una riña, negando la tentativa de homicidio .

El juez de control desestimó este argumento y vinculó a proceso a los cuatro imputados por homicidio en grado de tentativa , luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas de que actuaron en conjunto para privar de la vida a Israel "N", instructor de pádel.

De acuerdo con la investigación, los agresores utilizaron una pala de pádel y radios de comunicación .

Te puede interesar: HORARIO de tormentas para Guadalajara el jueves

La víctima enfrentó una superioridad numérica, incluida la participación de personal de seguridad, lo que provocó lesiones con una recuperación mayor a 15 días.

El homicidio no se consumó debido a que un testigo grabó la agresión , lo que obligó a los imputados a detener la acción, expresó en sus argumentos la Fiscalía.

El juez consideró que existía riesgo de fuga y peligro para la víctima, por lo que dictó prisión preventiva.

Sin embargo, Alejandro "N" y Othón "N" obtuvieron su libertad tras exhibir un amparo federal . En tanto, su hijo Germán "N" y su esposa Karla Alejandra "N" permanecerán en prisión en el Penal de Barrientos mientras se realiza la investigación complementaria, la cual tiene un plazo de dos meses .

Los cuatro imputados fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún por la FGJEM, INTERPOL México, SSPC, CONASE, FGR y la Fiscalía de Quintana Roo. Fueron trasladados al Centro Penitenciario de Tlalnepantla con apoyo de la Marina y la Policía Municipal de Atizapán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA