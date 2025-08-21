SURF en el Alicia: Cuándo y qué bandas conmemoran 20 años de emblemática fotografía

Zócalo Surf es una de las fotografías más emblemáticas de México, una imagen que inmortalizó un momento sublime de la cultura pop y el rock nacional. Su composición y significado la llevaron a ser reconocida a nivel internacional, obteniendo múltiples premios alrededor del mundo.

Ahora, casi dos décadas después de su captura, el género que vio crecer ese instante celebra su aniversario con un festival lleno de música y diversión.

El 11 de noviembre de 2006, durante el evento “Muévete por tus derechos”, que reunió a más de 80 mil personas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, el fotoperiodista y artista visual mexicano Ernesto Muñiz logró congelar en el tiempo la imagen de un joven llamado Daniel Antonio Camacho Torres , quien “surfeó” entre la multitud.

La foto enmarcó a toda una generación y causó un furor que sigue vivo hasta hoy. Por eso, el próximo sábado 27 de septiembre, el Multiforo Cultural Alicia será sede de una fiesta que conmemora los 20 años de esta icónica imagen.

El evento comenzará a las 18:30 horas y contará con la participación de reconocidas bandas como Sr. Bikini, Yucatán A Go Go (oficial), Los Elásticos y Las Yakets (desde Costa Rica), además de una charla con el autor de la fotografía y algunos invitados sorpresa.

La preventa ya está disponible a través del número de WhatsApp 5545728522.

Precios:

Fase 1: $150 MXN

Fase 2: $250 MXN

Día del concierto: $300 MXN

Con foto: +$50 MXN

No te pierdas esta energética, divertida y nostálgica celebración que rinde homenaje a un momento sublime de la historia de la música en México.

