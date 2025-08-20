Una fuerte tormenta azotó el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles. Árboles caídos, autos varados, inundaciones y calles cerradas son el saldo de esta lluvia. Pero el pronóstico prevé que este tipo de precipitaciones continúen en la ciudad el jueves 21 de agosto . Aquí los detalles del tiempo.

Meteored prevé para Guadalajara este jueves cielos nubosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 33 km/h por la tarde.

El pronóstico de lluvia para el jueves en la ciudad es alto, de alrededor del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso . El viernes también se esperan precipitaciones en el AMG.

Lluvias para Guadalajara el jueves 21 de agosto

02:00 horas Lluvia débil (30% de posibilidad de lluvia) 18 °C 08:00 horas Niebla 17 °C 14:00 horas Nubes y claros 27 °C 17:00 horas Tormenta (70% de posibilidad de lluvia) 24 °C 20:00 horas Lluvia débil (60% de posibilidad de lluvia) 20 °C 23:00 horas Parcialmente nuboso 19 °C

Las lluvias se presentarán en Guadalajara el jueves, en la madrugada y durante la tarde y noche; siendo más posibles a las 05:00 y 08:00 pm . La posibilidad sigue los próximos días y hacia el fin de semana.

Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, compartió que a partir del jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara.

"Hacia la segunda mitad de la semana, se refuerza la probabilidad de lluvia" , declaró, por lo que hay que estar preparados.

Agregó que finalizando la semana, "todavía la lluvia podría arreciar" . En materia de agua, agosto es un buen mes, por la captación de agua en Jalisco, de forma generalizada.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

