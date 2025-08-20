Una fuerte tormenta azotó el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles. Árboles caídos, autos varados, inundaciones y calles cerradas son el saldo de esta lluvia. Pero el pronóstico prevé que este tipo de precipitaciones continúen en la ciudad el jueves 21 de agosto. Aquí los detalles del tiempo. Meteored prevé para Guadalajara este jueves cielos nubosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 33 km/h por la tarde.El pronóstico de lluvia para el jueves en la ciudad es alto, de alrededor del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. El viernes también se esperan precipitaciones en el AMG.Las lluvias se presentarán en Guadalajara el jueves, en la madrugada y durante la tarde y noche; siendo más posibles a las 05:00 y 08:00 pm. La posibilidad sigue los próximos días y hacia el fin de semana.Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, compartió que a partir del jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara."Hacia la segunda mitad de la semana, se refuerza la probabilidad de lluvia", declaró, por lo que hay que estar preparados.Agregó que finalizando la semana, "todavía la lluvia podría arreciar". En materia de agua, agosto es un buen mes, por la captación de agua en Jalisco, de forma generalizada.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA